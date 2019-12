Lợi ích sức khỏe bất ngờ của quả me

Sau đây là một số lợi ích đáng ngạc nhiên của loại quả này, theo báo Daily Monitor.

Hỗ trợ tiêu hóa

Quả me là một tác nhân chống ô xy hóa tự nhiên nhờ hàm lượng chất xơ hiện diện trong nó. Ăn me như một loại trái cây có thể làm tăng khối lượng sản phẩm thải loại trong hệ tiêu hóa, giúp bạn đại tiện thường xuyên hơn và ngăn ngừa chứng táo bón.

Bảo vệ sức khỏe tim

Kali trong quả me hoạt động như một thuốc giãn mạch làm giảm căng thẳng cho hệ thống tim mạch và giảm huyết áp. Chất xơ trong quả me có tác dụng loại bỏ cholesterol dư thừa từ các tĩnh mạch và động mạch, qua đó bảo vệ tim. Vitamin C trong quả me làm giảm tác động của các gốc tự do, vốn có liên quan đến bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác, theo Daily Monitor.

Ăn quả me làm giảm sự thèm ăn, đồng thời tạo cảm giác no trong một thời gian dài, qua đó hỗ trợ nỗ lực giảm cân. Uống nước ép me khi bụng đói khiến người ta cảm thấy no và ăn ít thức ăn, theo Daily Monitor.

Tăng lượng máu

Quả me chứa nhiều chất sắt, giúp tăng lượng máu trong cơ thể. Một sự thiếu sắt dẫn đến thiếu máu gây suy nhược cơ thể, mệt mỏi, đau đầu, rối loạn nhận thức và các vấn đề về dạ dày. Uống nước ép me giúp ngăn ngừa thiếu máu vì nó cung cấp chất sắt lành mạnh, qua đó làm tăng số lượng hồng cầu.

Cải thiện chức năng thần kinh

Quả me được biết đến có chứa phức hợp Vitamin B, một chất dinh dưỡng quan trọng chịu trách nhiệm cải thiện và tăng cường hệ thống thần kinh. Nó cũng rất tốt trong việc phát triển cơ bắp, giúp mọi người duy trì hoạt động. Quả me chứa thiamine (vitamin B1), giúp củng cố và duy trì các phản xạ, theo Daily Monitor.

Tăng cường hệ miễn dịch

Tác dụng sát trùng, kháng khuẩn và chống ô xy hóa của quả me giúp ngăn ngừa nhiễm nấm và giảm sự xuất hiện ký sinh trùng trong cơ thể. Nó cũng liên quan đến việc loại bỏ giun dạ dày ở trẻ em.