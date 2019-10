Muốn giảm cân hiệu quả, nên tập cardio hay nâng tạ trước?

Để có được sức khỏe tốt và cơ bắp phát triển , chúng ta đều phải kết hợp cả tập sức mạnh và cardio. Nhưng việc chọn loại bài tập nào trước có thể ảnh hưởng đến kết quả tập luyện, theo Health24.

Để xác định nên tập cardio hay sức mạnh trước thì cần dựa vào mục tiêu tập luyện. Người tập muốn cải thiện thể lực, nâng cao sức mạnh hay cố gắng giảm cân

Nếu bạn muốn tăng cường sức mạnh cơ bắp thì hãy tập các bài sức mạnh, nâng tạ trước rồi sau đó mới tập cardio. Nguyên nhân đơn giản là vì nâng tạ đòi hỏi sức mạnh và thể lực. Hai yếu tố này đạt trạng thái tốt nhất vào đầu buổi tập, huấn luyện viên cá nhân người Mỹ Eric Bowling cho biết.

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân thì cũng nên tập nâng tạ trước. Chạy bộ, đạp xe sau khi nâng tạ sẽ giúp đốt cháy nhiều mỡ thừa hơn. Hiện tượng này xảy ra chủ yếu trong 15 phút tập cardio đầu tiên, theo một nghiên cứu công bố trên chuyên san Medicine and Science in Sports and Exercise.

Tuy nhiên, nếu bạn thích tập cario trước rồi mới đến các bài nâng tạ thì cũng tốt. Cách tập này phù hợp với những người thích giữ dáng, tăng cường sức bền thay vì giảm cân hay tập cường độ cao.

Ngoài ra, mở đầu buổi tập bằng cardio sẽ giúp cơ thể nóng lên, nhịp tim tăng lên và cơ bắp cũng dễ thích ứng với cường độ vận động.

Nếu bạn chuẩn bị tham gia một cuộc chạy đua hay dã ngoại, leo núi thì nên ưu tiên cardio trước. Vì nếu nâng tạ trước rồi sau đó mới chạy bộ, đạp xe thì sẽ khiến cơ thể dễ mệt mỏi, giảm khả năng chịu đựng và khó nâng cao sức bền, đồng thời làm tăng nguy cơ chấn thương nếu vận động quá mức, các chuyên gia khuyến cáo, theo Health24.