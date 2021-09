Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chuyên gia tiết lộ điều gì về sức khỏe sau tuổi 50?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 26.9 còn có các tin bài về sức khỏe đáng chú ý sau: 4 vấn đề về mắt do bệnh tiểu đường, chớ coi thường!, Dấu hiệu cơ thể đang thiếu protein, 3 thành phần giúp sở hữu làn da, mái tóc đẹp mà mọi cô gái nên biết...

Chuyên gia bật mí về sức khỏe sau tuổi 50 để giúp bạn sống thọ

Sau 50 tuổi, bạn có thể cải thiện sức khỏe của mình (và kéo dài tuổi thọ) mà không cần chi tiêu vượt quá bảo hiểm y tế và nha khoa thông thường, theo Eat This, Not That!

1. Mất răng có thể ảnh hưởng đến não của bạn Một nghiên cứu được công bố trên JAMDA: The Journal of Post-Acute and Long-Term Care Medicine vào mùa hè này cho thấy rằng một người càng mất nhiều răng thì càng có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ hoặc suy giảm nhận thức. Các nhà nghiên cứu xác định rằng với mỗi chiếc răng bị mất, một người có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 1,1% và nguy cơ bị suy giảm nhận thức cao hơn 1,4%. Các nhà khoa học cho biết họ không biết mối quan hệ nhân quả giữa răng bị mất và các vấn đề về não: Nó có thể liên quan đến dinh dưỡng, tiếp xúc với vi khuẩn miệng hoặc tình trạng kinh tế xã hội. Trong mọi trường hợp, bạn nên giữ các cuộc hẹn khám nha khoa thường xuyên và ưu tiên sức khỏe răng miệng của mình. 2. Bỏ qua hai lần kiểm tra này có thể gây hại cho não Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người lớn tuổi bắt đầu mất cả hai thị lực và thính lực có nguy cơ bị sa sút trí tuệ cao gấp đôi so với những người chỉ bị mất một hoặc không bị suy giảm cả thị lực và thính lực. Mất thính lực có thể là một dấu hiệu ban đầu của một số vấn đề sức khỏe, bao gồm cả chứng sa sút trí tuệ. Kiểm tra thị lực và thính lực thường xuyên - đang tuân theo các khuyến nghị của bác sĩ - là chìa khóa. Để ngăn ngừa các vấn đề trên, bạn nên hạn chế hoặc tránh tiếp xúc với tiếng ồn, bảo vệ tai của bạn bằng nút tai khi có tiếng ồn lớn và bảo vệ mắt của bạn bằng kính râm ngăn tia UV.

Điều gì xảy ra khi bạn sử dụng máy lạnh hằng ngày?



Máy lạnh là một thiết bị quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, bạn có biết sử dụng máy lạnh thường xuyên thì điều gì xảy ra cho cơ thể không?

1. Mắc "hội chứng nhà cao tầng" Tòa nhà có điều hòa không khí với hệ thống thông gió kém có thể làm tăng nguy cơ mắc "hội chứng nhà cao tầng". Các triệu chứng bao gồm đau đầu, ho khan, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung, mệt mỏi và nhạy cảm với mùi. Không khí trong nhà lưu thông kém cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19 , theo Web MD. 2. Gây mất nước Máy điều hòa không khí hút hơi ẩm ra khỏi phòng để giảm độ ẩm và làm mát. Điều này có thể làm khô da 3. Khô mắt Việc thiếu độ ẩm trong không gian máy lạnh có thể làm mắt bạn bị khô. Điều này có thể làm cho mắt bị kích ứng và ngứa, thậm chí có thể làm cho tầm nhìn của bạn bị mờ.

Một biến chứng mới ở F0 khỏi bệnh có thể gây tử vong

Một biến chứng mới có khả năng gây tử vong đã được quan sát thấy ở 5 F0 đã khỏi bệnh tại Sir Ganga Ram ở Delhi (Ấn Độ).

Dịch bệnh Covid-19 gây ra rất nhiều triệu chứng và để lại hàng loạt các biến chứng cho người từng nhiễm bệnh nặng. Ngay cả sau khi hồi phục, người bệnh vẫn có thể gặp nhiều biến chứng do loại vi rút ngấm ngầm này gây ra, từ khó thở đến cục máu đông đe dọa tính mạng. Mới đây, các bác sĩ từ Bệnh viện Sir Ganga Ram ở Delhi (Ấn Độ) vừa báo cáo một biến chứng mới có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh. Có 5 bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ đã bị hoại tử túi mật sau khi khỏi bệnh Theo các nguồn tin từ bệnh viện, có 5 bệnh nhân Covid-19 đã bị hoại tử túi mật sau khi khỏi bệnh. Và cả 5 bệnh nhân này đều đã được điều trị thành công tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, theo Hindustan Times. Ca mổ khẩn cấp cứu sống 5 bệnh nhân 5 bệnh nhân gồm 4 nam và 1 nữ đến bệnh viện trong tình trạng túi mật bị viêm nhiễm nặng dẫn đến hoại tử túi mật cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Tất cả các bệnh nhân đều phải phẫu thuật nội soi cấp cứu để cắt bỏ túi mật đã bị hoại tử. Đây là lần đầu tiên ở Ấn Độ xảy ra tình trạng bị hoại tử túi mật ở bệnh nhân Covid -19 sau khi đã hồi phục, các bác sĩ cho biết. Các bác sĩ lưu ý rằng thời gian trung bình từ khi xuất hiện các triệu chứng Covid -19 đến khi xảy ra biến chứng này là 2 tháng, được xác nhận thông qua siêu âm và chụp CT vùng bụng, theo Hindustan Times.

