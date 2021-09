Ngày mới với tin tức sức khỏe: Vắc xin Covid-19 và khả năng sinh sản

Tiêm vắc xin Covid-19 có ảnh hưởng đến khả năng mang thai và có con không?

Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy vắc xin Covid-19 được những người đang mang thai, đang có kế hoạch mang thai hoặc đang cho con bú dung nạp tốt.

Tiêm phòng không chỉ bảo vệ phụ nữ mang thai mà còn bảo vệ con cái của họ ngay khi còn nhỏ Shutterstock

Theo tiến sĩ Liudmila Mosina, chuyên gia về các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin và tiêm chủng, văn phòng khu vực của Tổ chức Y tế thế giới WHO ) tại châu Âu, các nghiên cứu cho thấy phụ nữ mang thai phát triển kháng thể sau khi tiêm chủng và những kháng thể này thực sự được vận chuyển trong máu cuống rốn và sữa mẹ. Điều này cho thấy rằng việc tiêm phòng sẽ không chỉ bảo vệ phụ nữ mang thai mà còn bảo vệ con cái của họ ngay từ khi còn nhỏ.

Tác dụng của vắc xin phòng Covid-19 đối với thai nhi và khả năng sinh sản sẽ có trên Một nghiên cứu gần đây từ Israel cho thấy phụ nữ mang thai được tiêm phòng có nguy cơ nhiễm Covid-19 thấp hơn đáng kể. Tiếp theo bài viết này là những thông tinsẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.9.

Phát hiện mới: 81% ca ung thư vú thiếu vitamin này

Ung thư đã cướp đi sinh mạng của gần 10 triệu người trên toàn cầu mỗi năm, khiến nó trở thành kẻ giết người lớn thứ 2 trên thế giới.

Nhiều nghiên cứu cũng đã báo cáo tình trạng thiếu vitamin D trầm trọng ở phụ nữ bị ung thư vú Ảnh minh họa: Shutterstock

Bất chấp những tiến bộ về y học, các phương pháp điều trị ung thư vẫn còn hạn chế.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng sự thiếu hụt một loại vitamin có thể là manh mối cho sự phát triển của bệnh này.

Có một số yếu tố lối sống ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh ung thư. Mặc dù chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những thủ phạm chính, nhưng bằng chứng chỉ ra rằng việc thiếu hụt các vitamin và khoáng chất quan trọng cũng có thể gây ra tổn thương ADN.

Mặc dù phần lớn vitamin được hấp thụ qua chế độ ăn uống, nhưng một số - đặc biệt là vitamin D - phải hấp thụ qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin D cũng có thể bảo vệ chống lại ung thư do tác động của nó đối với chu kỳ sống của tế bào.

Bác sĩ Murilo Renato Matos Machado từ Khoa Sản phụ, Trường Y khoa Botucatu thuộc Đại học Bang Sao Paulo (Brazil), đã phân tích dữ liệu từ 209 phụ nữ sau mãn kinh, mới phát ung thư vú. Kết quả nghiên cứu này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 16.9.

Những lợi ích của hạt điều

Với hương vị thơm ngon, hạt điều được nhiều người ưa chuộng. Hạt điều không chỉ chứa nhiều protein, chất xơ, chất béo lành mạnh mà còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Dưới đây là 7 lợi ích tuyệt vời của hạt điều.

Hạt điều tốt cho bệnh nhân tiểu đường SHUTTERSTOCK

Giảm cân. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients, những người thường xuyên ăn các loại hạt thì duy trì cân nặng cân đối hơn những người không ăn. Nguyên nhân có thể là do sự kết hợp của protein, chất xơ và chất béo trong hạt nên ăn hạt dễ có cảm giác no.

Theo trang Eat This, Not That, hạt điều có ít chất béo và calo hơn so với hạt hạnh nhân, đậu phộng hay quả óc chó. 28 gram hạt điều trung bình chứa khoảng 137 calo. Cơ thể con người chỉ có thể hấp thụ khoảng 84% lượng calo này.