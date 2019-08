Nguy kịch sau 4 ngày dùng thuốc Paracetamol

Bé gái 13 tuổi suýt mất mạng vì uống... 40 viên Paracetamol

Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp ngộ độc nguy kịch vì uống thuốc Paracetamol (loại 500 mg) quá liều.

Hôm qua 16.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Vũ Phượng Thy, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, thông tin: N.T.H.V (13 tuổi, nữ, ngụ Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói, chóng mặt, mạch nhanh, tay chân lạnh…

Gia đình cho biết tối 12.8 em V. đã tự uống 40 viên thuốc Paracetamol 500 mg. Thuốc có sẵn trong nhà do gia đình mua để trị nhức đầu cảm cúm. BN được đưa ngay vào bệnh viện địa phương, rửa dạ dày và được cho uống than hoạt tính nhưng tình trạng diễn tiến không thuận lợi. Xét nghiệm máu cho thấy men gan tăng rất cao, hơn 20 lần so với bình thường. Vì vậy, BN lập tức được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của V. đã cải thiện dần, men gan giảm đáng kể.

Hiện tại, BN đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc và được tiếp xúc giải tỏa tâm lý với các chuyên gia. Qua trò chuyện với bác sĩ, V. cho biết uống thuốc vì giận ba, xin đi nối tóc nhưng ba không đồng ý. Sau khi được điều trị, V. cảm thấy hối hận.

Theo bác sĩ Thy, Paracetamol là một loại thuốc hạ sốt thông thường nhưng có thể gây ngộ độc nặng, tổn thương gan nặng nề nếu sử dụng không đúng chỉ định, không đúng liều. Việc lạm dụng thuốc có thể gây hậu quả nặng nề đối với sức khỏe

“Giai đoạn vị thành niên, dậy thì là khoảng thời gian trẻ phát triển và thay đổi tâm sinh lý rất nhiều. Trẻ cần được quan tâm, lắng nghe và chia sẻ của phụ huynh. Phụ huynh tránh ép buộc, áp đặt, gây xáo trộn tâm lý trẻ, dẫn đến trẻ có những hành động nông nổi, nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Thy chia sẻ.

Nguyên Mi