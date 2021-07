Những đồ ăn vặt này khiến bạn... tổn thọ

Một nghiên cứu về chế độ ăn uống của người Mỹ đã phát hiện ra rằng, ăn trái cây trong bữa trưa, ăn rau cho bữa tối và uống sữa trước khi đi ngủ giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tật nói chung.

Nghiên cứu cũng cho thấy, ăn trưa gồm nhiều ngũ cốc tinh chế, phô mai và thịt chế biến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do bệnh tật nói chung.

Đồng thời, nghiên cứu cũng phát hiện, ăn vặt sau các bữa ăn chính, gồm những đồ ăn chứa nhiều tinh bột, làm tăng cả nguy cơ tử vong do bệnh tật nói chung và tử vong do bệnh tim mạch, theo Scitechdaily.

Đồ ăn vặt giàu tinh bột có hại cho tim mạch? Nghiên cứu mới được công bố ngày 23.6.2021 trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy, ăn vặt sau các bữa ăn chính gồm đồ ăn vặt giàu tinh bột như khoai tây hoặc các loại snack làm từ tinh bột khác, làm tăng ít nhất 50% nguy cơ tử vong và tăng 44 - 57% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo Scitechdaily. Ngược lại, ăn trái cây, rau hoặc sữa làm giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, tử vong do ung thư hoặc do bệnh tật nói chung. "Mọi người ngày càng quan tâm đến những gì mình ăn vào cũng như nên ăn lúc nào, nên nhóm nghiên cứu của chúng tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của các loại thực phẩm được tiêu thụ trong từng bữa ăn", tiến sĩ Ying Li, tác giả chính của nghiên cứu - giáo sư khoa dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), cho biết.

Ăn bữa trưa với nhiều ngũ cốc thô, trái cây, sữa chua và các loại hạt đã giúp giảm đến 34% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch Ảnh minh họa: Shutterstock

Trong nghiên cứu, tiến sĩ Li và các đồng nghiệp đã phân tích kết quả của 21.503 người, trong lứa tuổi từ 30 trở lên - tham gia trong Cuộc khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia trong 12 năm tại Mỹ, để đánh giá tác dụng của các nhóm thức ăn trong tất cả các bữa ăn đối với sức khỏe.

Để xác định kết quả, các nhà nghiên cứu đã sử dụng Chỉ số tử vong quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ để ghi nhận những người tham gia đã chết, do bệnh tim mạch, do ung thư hoặc do bệnh tật khác.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích loại thực phẩm những người tham gia đã ăn trong từng bữa ăn.

Kết quả đã phát hiện ra rằng:

Ăn bữa trưa gồm ngũ cốc tinh chế, phô mai, thịt chế biến, làm tăng 44% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Ngược lại, ăn bữa trưa với nhiều ngũ cốc thô, trái cây, sữa chua và các loại hạt đã giúp giảm đến 34% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, theo Scitechdaily.

Tương tự, kết quả cũng cho thấy, ăn bữa tối với nhiều loại rau sẫm màu, rau màu đỏ và cam, cà chua, các loại rau khác và các loại đậu giúp giảm 23% tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và 31% nguy cơ tử vong do bệnh tật.

Đặc biệt kết quả còn phát hiện, ăn vặt sau các bữa ăn chính với đồ ăn vặt chứa nhiều tinh bột, chủ yếu là khoai tây, làm tăng 50 - 52% nguy cơ tử vong do bệnh tật nói chung và tăng 44 - 57% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Li cho biết: “Kết quả cho thấy, để duy trì sức khỏe tối ưu, thì cả số lượng và thời gian tiêu thụ các loại thực phẩm đều quan trọng như nhau. Các hướng dẫn dinh dưỡng trong tương lai nên nêu rõ thời gian tiêu thụ thực phẩm tối ưu trong ngày”.