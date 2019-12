Những loại trái cây thỏa cơn thèm ngọt mà không ảnh hưởng vòng eo

Tình trạng này có thể khiến bạn tiếp cận các đồ ăn ngọt không lành mạnh, chẳng hạn như những món tráng miệng có đường và sô cô la.

Thường sự thôi thúc này mạnh đến mức bạn khó có thể chống lại. Do sự thèm ăn không thể kiểm soát này, nhiều người thường đi đến kết cục là ăn quá nhiều. Lượng calorie vì thế gia tăng và điều này chắc chắn không tốt cho vòng eo của chúng ta.

Vì vậy, bạn phải làm gì? May mắn thay, bạn có thể chuyển sang một số lựa chọn thay thế lành mạnh, và chúng không gì khác chính là trái cây.

Sau đây là một số loại trái cây có thể thỏa mãn cơn thèm đường mà không cần phải lo lắng đến hiện trạng vòng 2, theo trang tin The Health Site.

Quả bơ

Bơ là loại trái cây có thể được xem là món ăn nhẹ hoàn hảo vì chúng chứa chất béo tốt để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và mức cholesterol trong cơ thể. Một quả bơ cỡ trung bình có lượng đường gần như không đáng kể, chỉ hơn 1 g mỗi quả.

Dưa hấu

Bạn có thể thưởng thức 1 chén dưa hấu thái hạt lựu vì nó chỉ chứa có 10 g đường, rất nhiều chất sắt và các đặc tính lợi tiểu để giảm giữ nước.

Cam

Các chuyên gia khuyên bạn nên ăn trọn một quả cam thay vì uống một ly nước ép mới vắt, vì một ly thường chứa nước ép của 2-3 quả cam, do đó làm tăng hàm lượng đường. Một quả cam có thể có gần 12 g đường và đủ vitamin C để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn, theo The Health Site.

Táo

Dựa trên cùng một ý tưởng rằng trái cây nguyên quả chứa ít đường hơn một ly nước ép trái cây, bạn hãy chọn một quả táo cỡ trung bình chứa khoảng 19 g đường và cũng có nhiều chất xơ.

Kiwi