Những lưu ý sau tiêm vắc xin Covid-19

Theo Bộ Y tế, trong đợt đầu tiên, 117.600 liều vắc xin Covid-19 do AstraZeneca sản xuất được tiêm cho các nhóm ưu tiên. Đây là vắc xin mới, chưa có nhiều dữ liệu về phản ứng sau tiêm. Do đó, các điểm tiêm chủng cần đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện an toàn tiêm chủng, bao gồm thực hành tiêm và theo dõi, xử trí kịp thời các phản ứng bất lợi sau tiêm.