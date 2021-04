Những món ăn quen thuộc giúp giảm cân

Theo trang tin Insider, những loại thực phẩm ít calo nhưng giàu protein , chất xơ sẽ giúp cơ thể cảm thấy no lâu và hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Dưới đây là những món ăn quen thuộc, dễ tìm, có ích cho việc giảm cân do chuyên gia dinh dưỡng Cesar Sauza, đang làm việc tại TP. Los Angeles (bang California, Mỹ), gợi ý.

Táo là loại thực phẩm giàu chất xơ, có lượng đường vừa phải nên thường mang lại cảm giác no lâu.

Tiến sĩ Brian Quebbemann, chuyên gia dinh dưỡng đang làm việc tại bang California (Mỹ), cho biết khi ăn một loại trái cây như táo, chúng ta sẽ phải nhai rất nhiều, đó cũng là một phần khiến cơ thể cảm thấy mau no.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho hay ăn một quả táo mỗi ngày không chỉ hỗ trợ tốt cho việc giảm cân, mà còn giúp giảm nguy cơ béo phì.

Rau là nguồn thực phẩm ít calo nhưng lại rất giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp cơ thể no lâu. Chuyên gia Sauza gợi ý những loại rau như bông cải xanh, cà rốt, cần tây, dưa chuột hoặc ớt chuông sẽ là lựa chọn tốt khi bạn giảm cân.

Các chuyên gia của Insider cho hay khi ăn những loại ngũ cốc nguyên cám như bột yến mạch hay gạo lứt (vốn rất giàu chất xơ), cơ thể sẽ phải tiêu hoá từ từ, do đó sẽ duy trì cảm giác no rất lâu, từ đó hỗ trợ tích cực cho việc giảm cân.

Trứng chứa nhiều protein nhưng lại có rất ít calo, là một trong những lựa chọn lành mạnh nhất để tăng cường hiệu quả giảm cân, theo Insider.

Chuyên gia Sauza gợi ý mọi người có thể luộc chín trứng để tiện cho việc ăn uống. Ngoài ra, có thể ăn trứng cùng salad hoặc các món ăn lành mạnh khác để tăng hương vị cho bữa ăn.

Bưởi là loại trái cây mọng nước và giàu chất xơ, sẽ giúp bạn no lâu. Một nghiên cứu nhỏ thực hiện hồi năm 2006 cho hay những người béo phì thường xuyên ăn bưởi trước bữa ăn chính có thể giảm được số cân nặng nhiều hơn so với những người không ăn bưởi.

Những loại cá như cá hồi, cá mòi hay cá tuyết là nguồn thực phẩm giàu protein nhưng ít calo hơn so với thịt bò hay thịt lợn, do đó có lợi hơn cho giảm cân. Một nghiên cứu hồi năm 2006 cũng cho thấy những người ăn cá sẽ nạp vào lượng calo ít hơn rất nhiều so với nhóm người ăn thịt bò, và có kết quả giảm cân khả quan hơn.