Những thực phẩm bạn nên ăn hằng ngày

Theo hướng dẫn của MyPlate, một bộ hướng dẫn do USDA phát hành về sức khỏe dinh dưỡng hợp lý, có 5 nhóm thực phẩm mà mọi người nên tập trung. Bằng cách thiết lập "đĩa" của bạn với những món này, bạn sẽ luôn có một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trên tay.

Ngoài ra, bằng cách ăn các loại thực phẩm trong số 5 nhóm thực phẩm này, bạn đang nhận được một lượng chất dinh dưỡng lành mạnh cần thiết cho cơ thể trong suốt cả ngày.

Trên trang web của USDA, họ tuyên bố rằng "mỗi nhóm thực phẩm bao gồm nhiều loại thực phẩm giống nhau về thành phần dinh dưỡng và mỗi nhóm đều đóng một vai trò quan trọng trong một mô hình ăn uống lành mạnh tổng thể. Một số nhóm thực phẩm được chia nhỏ hơn nữa thành các nhóm phụ để nhấn mạnh thực phẩm là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất đặc biệt tốt".

Dưới đây là 5 loại thực phẩm bạn nên ăn hằng ngày, theo Eat This, Not That!

1. Trái cây

Trái cây không chỉ giàu chất xơ mà còn có đường tự nhiên (fructose) khiến trái cây trở thành một món ngọt ngon để thêm vào bất kỳ bữa ăn nào. USDA khuyến nghị tiêu thụ toàn bộ trái cây như: Táo, chuối, cam, lê, đào, nho, dưa hấu, dưa lưới, thạch lựu, dâu tây, dứa, xoài, nho khô, bưởi, quả anh đào.

Bạn thậm chí có thể thưởng thức chúng trong một ly sinh tố.

2. Rau

Rau là một cách dễ dàng để làm no bữa ăn của bạn mà không cần bổ sung quá nhiều calo. Thêm vào đó, chúng có thể ở mọi dạng khác nhau! Có 5 nhóm rau khác nhau mà bạn có thể chọn, bao gồm:

Các loại rau có màu xanh đậm: Bông cải xanh, rau cải thìa, rau bina, romaine…

Rau màu đỏ và cam: Cà rốt, ớt đỏ, cà chua, khoai lang…

Đậu và đậu Hà Lan (cũng được coi là protein!): Đậu thận, đậu đen, đậu xanh, đậu Hà Lan, đậu lăng…

Các loại rau giàu tinh bột: Khoai tây trắng, ngô, đậu xanh…

Rau khác: Nấm, bí mùa hè, rau diếp băng, bơ…

3. Ngũ cốc

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, thực sự tốt khi có carb trong chế độ ăn uống của bạn - đặc biệt là các loại ngũ cốc chưa bị loại bỏ chất dinh dưỡng - bao gồm cả chất xơ và giữ cho bạn cảm thấy no lâu hơn.

Một số loại ngũ cốc tốt nhất để đặt trên đĩa của bạn bao gồm: Bánh mì nguyên cám, gạo lứt, bắp rang bơ, cháo bột yến mạch, mì ống nguyên cám, quinoa…

4. Protein

Protein không chỉ cần thiết trong chế độ ăn uống để giúp bạn cảm thấy no mà còn tốt để tiêu thụ cho sức khỏe cơ bắp tổng thể và sự trao đổi chất của bạn.

Một số loại protein tốt nhất để đặt trên đĩa của bạn bao gồm:

Hải sản: Cá hồi, cá ngừ, cá hồi, cá rô phi, cá mòi, cá trích, cá thu, tôm, cua, sò, hến…

Thịt & gia cầm: Bia, gà, gà tây, thịt lợn, trứng…

Nguồn gốc thực vật: Quả hạch, bơ hạt, hạt, các sản phẩm từ đậu nành…

5. Sữa

Cuối cùng, các sản phẩm từ sữa có thể đóng vai trò như một nguồn bổ sung protein trong chế độ ăn uống của bạn và chất béo, cả hai đều hữu ích để làm cho bạn cảm thấy no sau bữa ăn.

Mặc dù sữa không được bao gồm trong 4 nhóm theo hướng dẫn của MyPlate, nhưng nó nằm trong một "chén" nhỏ hơn riêng biệt ở bên cạnh và một thứ để tiếp tục tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Một số sản phẩm sữa tốt nhất bao gồm: Sữa, sữa chua, keifer, phô mai, phô mai que, sữa đậu nành tăng cường canxi, theo Eat This, Not That!