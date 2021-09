Phát hiện mới: Thay muối bằng chất này giúp giảm hàng triệu ca tử vong mỗi năm

Trong một trong những nghiên cứu về chế độ ăn uống lớn nhất về natri từng được thực hiện, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một thử nghiệm ngẫu nhiên trên 20.000 nam giới và phụ nữ tại 600 ngôi làng ở nông thôn Trung Quốc

Tất cả những người tham gia đều có tiền sử đột quỵ, trên 60 tuổi hoặc bị cao huyết áp - tất cả các yếu tố khiến họ có nguy cơ tử vong sớm do các vấn đề tim mạch cao hơn.

Trong khoảng thời gian 5 năm, một nửa số người tham gia sử dụng chất thay thế muối bao gồm 75% natri clorua và 25% kali clorua, trong khi nửa còn lại tiếp tục sử dụng muối thông thường, 100% natri clorua.

Vào cuối khung thời gian nghiên cứu, những người trong nhóm thay thế muối cho thấy nguy cơ đột quỵ thấp hơn 14%, tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch khác thấp hơn 13% và nguy cơ tử vong sớm ít hơn 12%.

Các nhà dinh dưỡng đều khuyến cáo giảm bớt muối trong ăn uống Ảnh minh họa: Shuttertock

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những con số này có thể góp phần ngăn ngừa khoảng 400.000 ca tử vong sớm hằng năm chỉ riêng ở Trung Quốc, theo Eat This, Not That!

Nếu những rủi ro thấp hơn đó là tương tự trên toàn thế giới - điều mà các nhà nghiên cứu tin rằng sẽ đúng như vậy - điều đó có nghĩa là hàng triệu người sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi đơn giản sang một chất thay thế muối.

Mặc dù lượng natri là một yếu tố chính ở đây, nhưng chìa khóa khác để giúp tim khỏe mạnh hơn là kali, chất thiếu trong muối thường xuyên.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Shena Jaramillo của Peace and Nutrition, khoáng chất này hoạt động như một chất điện phân trong cơ thể, và nó rất cần thiết cho chức năng tim mạch mà còn mang lại một loạt lợi ích khác.

Bà Jaramillo nói: “Kali điều chỉnh mọi thứ, từ sự dịch chuyển chất lỏng vào và ra khỏi mọi tế bào trong cơ thể, và cũng rất quan trọng để duy trì mật độ khoáng chất của xương”.

“Nó cũng đóng một vai trò trong việc hydrat hóa thích hợp. Đối với tim, kali giúp điều hòa nhịp tim như một cách để lưu thông máu trong hệ thống tim mạch và khắp cơ thể”, bà Jaramillo nói thêm.

Ngoài việc bổ sung một lượng nhỏ thông qua chất thay thế muối , kali cũng có nhiều trong các loại thực phẩm như: Trái cây sấy, khoai tây, đậu và đậu lăng, rau lá xanh đậm, bơ, chuối, bí mùa đông.

Jaramillo cho biết, thêm nhiều loại thực phẩm như thế này vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách mạnh mẽ để cải thiện sức khỏe tổng thể, vì chúng cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất khác ngoài chất xơ, theo Eat This, Not That!

Điều đó có nghĩa là việc thay đổi lượng muối ăn vào là hữu ích.