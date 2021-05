Say nắng - bài thuốc và cách xử trí

Bài thuốc dân gian hỗ trợ người bị say nắng Bác sĩ Vũ chia sẻ một số bài thuốc dân gian có thể cho bệnh nhân sử dụng để chữa say nắng, say nóng trong trường hợp bệnh nhân vẫn còn uống được nước, nếu người bệnh hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục… thì phải đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất: Lấy bột sắn dây hòa với nước đun sôi để nguội, cho thêm ít đường uống giúp cơ thể người say nắng dịu mát hơn. Giã một miếng bí xanh (đã gọt vỏ) lấy nước cốt, cho thêm chút muối rồi uống Mướp đắng tươi 1 quả, bỏ ruột, nấu nước uống khi bị say nắng Mía tươi 2 đoạn, giã vắt lấy nước chia 2 - 3 lần cho bệnh nhân uống ngay Lá tía tô, lá mã đề vò với một chút nước, uống đặc càng tốt Một số trái cây như dưa hấu , dưa chuột, cam… ép lấy nước uống cũng rất tốt khi bị cảm nắng Dù người bệnh đã tỉnh hẳn vẫn không nên cho trở lại làm việc trong điều kiện nắng nóng, mà phải được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian vài ba ngày để cơ thể hồi phục hoàn toàn. Bác sĩ Vũ khuyến cáo không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức cũng như tránh các hoạt động thể lực quá sức. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính... Làm thoáng mát môi trường làm việc, đặc biệt là các công xưởng, hầm lò rất có ý nghĩa trong việc phòng chống say nắng, say nóng.