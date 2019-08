Tại sao viêm xương khớp gây đau đầu gối?

Viêm xương khớp hay sự mài mòn khớp thường là do thoái hóa khớp.

Nhiều tình trạng như lão hóa do tuổi tác, phụ nữ mãn kinh, tai nạn, tập luyện sai cách, lao động quá sức, hoạt động sai tư thế đều có thể gây thoái hóa khớp gối.

Tuy nhiên, viêm khớp gối là bệnh mạn tính gây đau đầu gối nhiều nhất. Thường phổ biến ở người trung niên và người già.

Viêm xương khớp gây đau đầu gối chủ yếu là do sự hư hỏng của lớp sụn đệm ở xương đầu gối . Sụn khớp mềm và trơn, có chức năng bảo vệ và đệm các đầu xương. Khi bị mòn hoặc hư hỏng, khớp sẽ mất khả năng uốn cong và di chuyển bình thường, theo Step To Health.

Ngoài ra, vì điều này gây ra quá trình viêm, dẫn đến các cơn đau mạn tính ngày càng nặng hơn. Do đó, nếu không điều trị, theo thời gian, sẽ không thể cử động bình thường và đau càng nặng hơn.

Các loại viêm khớp gối

Tùy vào giai đoạn tiến triển của bệnh, bác sĩ chuyên khoa phân thành 3 loại sau đây.

• Thoái hóa khớp gối nhẹ

• Thoái hóa khớp gối vừa phải

Trong trường hợp này, một số thay đổi đáng chú ý có thể được nhìn thấy trong phim X-quang đầu gối. Đứng lâu hoặc tập thể dục vừa phải đã bị đau.

Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện và tái phát nhiều lần trong năm.

• Thoái hóa khớp gối nặng

Khi bệnh trở nặng, viêm xương khớp gối gây đau đầu gối thường trực, ngay cả sau khi gắng sức nhẹ. Thông thường, bệnh nhân cảm thấy cứng và đau trong 20 phút đầu tiên của ngày và triệu chứng giảm dần trong ngày, theo Step To Health.

Tại thời điểm này, đầu gối bị viêm sẽ bị tràn dịch nhiều lần, gây đau thường xuyên hơn.

Phim chụp X-quang trong những trường hợp này thấy rõ sụn bị hư hại.

Các triệu chứng của thoái hóa khớp gối

Sưng khớp chính là lý do tại sao viêm xương khớp gây ra đau đầu gối. Nguyên nhân do bên trong khớp bị tràn dịch gây sưng khớp. Vì khớp không hỗ trợ các chi bị ảnh hưởng nên hạn chế vận động và làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh, theo Step To Health.