Tập thể dục mùa hè: Những điều nên và không nên làm

Bạn có thể tiếp tục các hoạt động ngoài trời ngay cả trong mùa hè, chỉ cần ghi nhớ một số điều.

Nếu không cẩn thận, vận động quá nhiều và đổ mồ hôi có thể dẫn đến say nóng, buồn nôn, đau đầu và mất nước. Nếu bạn ở trong nhiệt độ cao trong thời gian dài, hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể có thể bắt đầu bị hỏng, dẫn đến mệt mỏi và say nắng.

Chỉ uống nhiều nước thôi là chưa đủ vì cơ thể bạn không chỉ mất nước mà còn mất các chất điện giải và muối qua mồ hôi khi vận động. Chất điện giải là những khoáng chất giúp điều chỉnh và kiểm soát sự cân bằng của chất lỏng trong cơ thể.

Chất điện giải bao gồm kali, natri, clorua, phốt pho, magiê và canxi. Mất cân bằng điện giải trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến co cứng cơ, co giật, suy nhược, rối loạn nhịp tim, tê liệt và thậm chí tử vong do ngừng tim.

Dưới đây là những việc cần làm để tập thể dục an toàn trong mùa hè, theo Times of India.

Hạn chế tập thể dục trong những giờ nóng nhất

Hạn chế tập thể dục từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, đó là thời điểm nóng nhất trong ngày. Thời gian tốt nhất để tập thể dục trong mùa hè là vào buổi sáng sớm.

Nếu bạn không thể dậy sớm, bạn có thể tập thể dục sau khi mặt trời lặn. Đảm bảo kiểm tra dự báo thời tiết , nếu dự báo ô nhiễm không khí và ô nhiễm không khí cao, tốt nhất bạn nên tập thể dục trong nhà.

Mặc quần áo rộng và sáng màu

Màu tối hấp thụ nhiệt, trong khi quần áo màu sáng phản xạ nhiệt. Mặc quần áo bó sát sẽ khiến bạn nóng lên, gây khó chịu và hạn chế hô hấp. Mặc quần áo rộng rãi để không khí lưu thông trên da nhiều hơn và giữ mát cho bản thân. Cotton là loại vải tốt nhất để chọn nếu bạn tập luyện ngoài trời vì nó thấm hút mồ hôi tốt.

Đừng quên kem chống nắng

Dù là mùa hè, mùa đông hay mùa nhiều mây, nếu bạn đang tập thể dục bên ngoài, hãy luôn thoa kem chống nắng có ít nhất SPF 30 hoặc cao hơn. Không bôi kem chống nắng có thể dẫn đến cháy nắng, làm tăng nguy cơ lão hóa sớm và ung thư da. Mặc quần áo đầy đủ để giảm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Mang theo một chai nước

Nên mang theo một chai nước khi bạn tập thể dục Shuttertock

Uống ít nhất hai ly nước trước khi bạn ra ngoài tập thể dục. Mang theo một chai nước bên mình và tiếp tục uống nước giữa buổi tập của bạn. Uống nhiều nước hơn sau khi kết thúc quá trình tập luyện. Bổ sung chất điện giải bằng trái cây và rau quả chứ không phải đồ uống thể thao chứa nhiều calo.

Chú ý các dấu hiệu cảnh báo

Đừng tập luyện đến mức bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt, ngất xỉu hoặc buồn nôn.

Lắng nghe cơ thể của bạn và dừng lại ngay lập tức nếu bạn cảm thấy bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng như vậy - không nên bỏ qua nhịp tim nhanh, choáng váng, suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, chuột rút cơ, nôn mửa. Nếu điều này xảy ra, hãy ngồi xuống, uống nước và ăn một chút trái cây hoặc đồ ăn nhẹ bổ dưỡng, theo Times of India.