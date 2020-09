Vitamin C cải thiện cơ ở người lớn tuổi

“Đó là vấn đề lớn vì có thể dẫn đến ốm yếu, suy nhược cơ thể , khuyết tật về thể chất, tiểu đường loại 2, giảm chất lượng cuộc sống và cái chết. Bổ sung vitamin C giúp bảo vệ tế bào và mô khỏi các gốc tự do có thể gây hại”, trưởng nhóm nghiên cứu Ailsa Welch từ Đại học East Anglia cho hay.

Các chuyên gia nghiên cứu dữ liệu hơn 13.000 người từ 42 - 82 tuổi và kết quả cho thấy những người có lượng vitamin C cao nhất trong chế độ ăn uống hoặc trong máu có khối lượng cơ cao hơn so với những người bổ sung ít vitamin C. Các chuyên gia cho biết nghiên cứu cho thấy vitamin C trong chế độ ăn uống rất quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp ở nam giới và phụ nữ lớn tuổi, đồng thời có thể hữu ích để ngăn ngừa mất cơ do tuổi tác.