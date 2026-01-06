Súng lại nổ gần dinh tổng thống Venezuela

AFP dẫn nguồn tin cho biết một số máy bay không người lái lạ đã bay qua dinh tổng thống Miraflores ở trung tâm Caracas vào khoảng 20 giờ hôm 5.1 (7 giờ sáng 6.1, giờ VN). Lực lượng an ninh Venezuela đã nổ súng và tình hình sau đó trở lại ổn định.

Một dân thường mang súng tham gia tuần hành tại Caracas (Venezuela) ngày 4.1 kêu gọi thả Tổng thống Nicolas Maduro ẢNH: AP

Một nhân chứng sống cách đó khoảng 5 khối nhà cho biết tiếng súng vang lên trong khoảng 1 phút nhưng không dữ dội như đợt tấn công rạng sáng 3.1 của Mỹ, khi Tổng thống Maduro bị bắt đi.

"Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là có máy bay bay ngang qua không, nhưng không có. Tôi chỉ thấy 2 vệt sáng màu đỏ trên trời. Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ để xem có máy bay không hay chuyện gì đang xảy ra", nhân chứng kể.

Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy dấu vết đạn bắn lên trời và nhiều thành viên lực lượng an ninh chạy đến dinh tổng thống sau đó.

Venezuela chưa bình luận về thông tin này. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Phó tổng thống Delcy Rodriguez tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời trong khi ông Maduro bị đưa ra tòa tại New York (Mỹ), nơi ông bị cáo buộc tội liên quan ma túy nhưng đã tuyên bố không nhận tội.

Ông Maduro tuyên bố không nhận tội về cáo buộc ma túy của Mỹ

Theo tờ Financial Times, chính quyền Venezuela đã triển khai lực lượng bán quân sự xuống các tuyến đường tại Caracas sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 5.1.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, nhà chức trách có thể tìm kiếm và bắt giữ ngay lập tức bất cứ người nào có hành động cổ vũ hoặc ủng hộ cuộc tấn công vũ trang của Mỹ vào lãnh thổ Venezuela.