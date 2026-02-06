Suối Tiên ra mắt điểm check-in đại cảnh chưa từng có dịp Tết Bính Ngọ

Mới đây, khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết sẽ ra mắt loạt điểm check-in đại cảnh quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026. Nơi đây hứa hẹn trở thành tọa độ vui chơi, chụp ảnh "hot" của người dân TP.HCM và du khách trong mùa xuân năm nay.



Khu du lịch văn hóa Suối Tiên dự kiến đón khách vui chơi, check-in tăng 10 - 20% so với cùng kỳ ẢNH: DIỆU MI

Tâm điểm của lễ hội là show đại cảnh sân khấu nước "Sơn Tinh Thủy Tinh" kết hợp hình tượng 14 anh hùng dân tộc, lần đầu tiên được Suối Tiên đầu tư dàn dựng với quy mô lớn. Chương trình diễn ra trên sân khấu nước ngoài trời tại hồ Long Quy Ẩn Thủy, kết hợp võ thuật, âm nhạc truyền thống, hiện đại, hệ thống LED, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa và pháo hoa, tạo nên không gian trình diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Show diễn được tổ chức lúc 18 giờ từ mùng 2 đến mùng 6 tết, không chỉ là điểm nhấn giải trí mà còn là background check-in độc đáo, tái hiện truyền thuyết dân gian gắn với tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt.

Show diễn trên đại cảnh sân khấu nước trở thành một trong những điểm nhấn của Suối Tiên ẢNH: DIỆU MI

Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, khu vực Mega Central trở thành "tổ hợp check-in" đa sắc màu với bốn không gian chủ đề: Tết nguồn cội, Tết hòa bình, Tết văn hóa và Tết Gen Z. Tại đây, du khách có thể vừa xem múa lân sư rồng, tuồng, chèo, cải lương, vừa tham gia các hoạt động tương tác như vẽ nón lá, vẽ mặt nạ, check-in cùng nhân tượng, múa lửa, dance, remix dân gian… tạo nên trải nghiệm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Không khí lễ hội còn lan tỏa khắp công viên với hàng trăm suất biểu diễn mỗi ngày từ mùng 1 đến 12 tháng giêng như xiếc patin, múa rối hơi, nàng tiên cá, hoạt náo đường phố…

Ở mảng giải trí, Suối Tiên đưa vào loạt trò chơi mới như đường đua Go Kart, xe tăng hành trình chiến xa, đường trượt nước Infinity Slide, mang đến trải nghiệm vận động mạnh cho giới trẻ và gia đình. Khu Suối Tiên Farm cũng trở thành điểm dừng thư giãn với không gian xanh, hái trái cây tại vườn, đạp xe gia đình, xem xiếc, chú hề bong bóng.

Suối Tiên làm tổ hợp check-in để phục vụ đa dạng khách ẢNH: DIỆU MI

Song song đó là hành trình ẩm thực đa vùng miền, từ món Việt Bắc - Trung - Nam đến ẩm thực Âu, Mỹ, Đông Nam Á, đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trọn gói trong những ngày đầu năm.

Với chuỗi đại cảnh quy mô, không gian văn hóa đa lớp và hàng loạt hoạt động giải trí - ẩm thực, Suối Tiên đang định hình mình là điểm check-in tết mới lạ, khác biệt, vừa đậm bản sắc Việt, vừa bắt nhịp xu hướng trải nghiệm của du khách đô thị.

Bà Bùi Thị Tố Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch Văn hóa Suối Tiên cho biết, việc xây dựng không gian Tết Gen Z tại Suối Tiên xuất phát từ định hướng dung hòa giữa giá trị truyền thống và thị hiếu của giới trẻ.

Ngoài các điểm check-in, du khách đến Suối Tiên cũng có cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa ẢNH: DIỆU MI

Theo bà Trinh, Suối Tiên là ký ức của nhiều thế hệ 7X, 8X, 9X, nhưng với Gen Z hiện nay, sự gắn kết chưa thực sự rõ nét. Nếu không chủ động tiếp cận nhóm khách này, chỉ 10 - 20 năm nữa Suối Tiên có thể dần bị lãng quên.

"Gen Z đến để cảm và hiểu, thì thế hệ con của họ sau này mới tiếp tục quay lại", bà Tố Trinh nhấn mạnh. Vì vậy, các nội dung dành cho Gen Z luôn được Suối Tiên xác định là trọng tâm, thông qua việc lồng ghép các hoạt động vui chơi, biểu diễn, trải nghiệm công nghệ, âm nhạc, vũ đạo hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần văn hóa Việt.