SUV 7 chỗ bán chậm nhất phân khúc giảm hơn 200 triệu đồng

Xét trong nhóm xe bán chậm hàng tháng, thậm chí hàng quý... Isuzu mu-X và D-Max là hai "đại diện" thường xuyên xuất hiện trong top 10 khi doanh số tương đối kém so với các đối thủ trong phân khúc. Đó có thể cũng là một phần lý do khiến Isuzu đẩy mạnh chương trình khuyến mãi cho 2 mẫu xe này trong những tháng cuối năm, đặc biệt là mẫu SUV 7 chỗ mu-X.

Isuzu mu-X thường xuyên nằm trong top xe bán chậm hàng tháng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo đó, Isuzu tung ra chương trình khuyến mãi, tiết kiệm tới 18% đối với dòng xe mu-X nhưng chỉ dành riêng cho ba phiên bản Premium, Prestige và Sport. Tham khảo thực tế, một tư vấn bán hàng tại đại lý Isuzu Thuận An, TP.HCM cho biết Isuzu mu-X Premium 4x4 AT đang được chào giá 1,071 tỉ đồng, giảm 231 triệu đồng so với mức niêm yết 1,302 tỉ đồng. Đây cũng là phiên bản cao cấp nhất của mẫu SUV 7 chỗ này.

Hai phiên bản còn lại cũng được giảm hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, mu-X Prestige 4x2 AT có giá thực tế 986 triệu đồng, thấp hơn 223 triệu đồng so với mức niêm yết 1,209 tỉ đồng. Trong khi đó, bản Sport 4x4 AT giảm 218 triệu đồng, từ 1,204 tỉ đồng xuống còn 986 triệu đồng.

SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất sau 9 tháng đầu năm 2026?

Như vậy, sau ưu đãi, cả hai phiên bản Sport và Prestige đều có giá dưới 1 tỉ đồng. Đáng chú ý, bản Sport được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, hướng đến khách hàng thường xuyên di chuyển trên đường xấu. Trong khi đó, Prestige sử dụng hệ dẫn động một cầu nhưng có thêm công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Với mức giảm lên đến 231 triệu đồng, giá bán thực tế của Isuzu mu-X hiện thấp hơn đáng kể so với các đối thủ trong phân khúc. Đơn cử, Ford Everest Active 4x2 có giá niêm yết 1,129 tỉ đồng, trong khi Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 khởi điểm từ 1,155 tỉ đồng. Đây đều là hai phiên bản tiêu chuẩn của Everest và Fortuner.

Isuzu giảm giá mạnh tay cho mu-X nhưng chỉ dành cho 3 phiên bản ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Điều này đồng nghĩa ngay cả mu-X Premium 4x4 AT sau ưu đãi cũng thấp hơn giá niêm yết hai mẫu xe trên lần lượt 58 triệu và 84 triệu đồng. Với hai bản Sport và Prestige giá 986 triệu đồng, khoảng cách về giá còn lớn hơn. Tuy nhiên, đây là so sánh với giá niêm yết của hai mẫu xe kể trên, chưa tính các chương trình khuyến mãi riêng tại đại lý.

Dù sở hữu lợi thế về giá, Isuzu mu-X vẫn đang gặp khó trong cuộc đua doanh số. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 9 tháng đầu năm 2026, Ford Everest bán được 8.716 xe, Toyota Fortuner đạt 1.480 xe, trong khi Isuzu mu-X chỉ tiêu thụ 110 xe. Mẫu xe này đứng trên Mitsubishi Pajero Sport với 81 xe, nhưng vẫn thuộc nhóm bán chậm nhất phân khúc.

Không gian nội thất tương đối chỉnh chu trên mu-X bản Premium 4x4 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, riêng tháng 9, Isuzu mu-X chỉ bán được 4 chiếc. Kết quả này phần nào cho thấy khoảng cách về sức tiêu thụ giữa mẫu SUV Nhật Bản và hai đối thủ dẫn đầu vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, mức giảm hơn 200 triệu đồng giúp Isuzu mu-X gia tăng sức cạnh tranh về giá, đặc biệt khi phiên bản dẫn động hai cầu hiện được chào bán dưới 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, khả năng thu hẹp khoảng cách doanh số với Ford Everest và Toyota Fortuner trong những tháng cuối năm vẫn tương đối khó nhằn.