Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tà áo dài cuốn vào bánh xe khiến nữ sinh bị ngã, phải mổ cấp cứu

Lê Cầm
Lê Cầm
17/11/2025 12:35 GMT+7

Trên đường đến trường, một nữ sinh 15 tuổi ở Tây Ninh bất ngờ gặp tai nạn khi phần tà áo dài vô tình cuốn vào bánh sau xe đạp điện, khiến em ngã mạnh xuống mặt đường

May mắn, thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông gần đó, nên em tránh được va chạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau cú ngã, em xuất hiện các triệu chứng đau đầu và buồn nôn, người đi đường nhanh chóng đưa em đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải, điểm tri giác theo thang Glasgow là 9-10/15. Chụp MSCT sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái.

Ngày 17.11, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Thuần, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết đánh giá ban đầu cho thấy nguồn chảy máu xuất phát từ nứt sọ thái dương và đứt động mạch màng não giữa. Trước tình hình này, người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu.

Cuộc phẫu thuật được triển khai ngay sau khi các cận lâm sàng cần thiết hoàn tất và các chỉ số xét nghiệm nằm trong giới hạn an toàn. Các bác sĩ đã tiến hành mở sọ, loại bỏ khối máu tụ và nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu. Nguồn chảy máu là động mạch lớn của màng não nên việc cầm máu kịp thời đóng vai trò then chốt, ngăn khối máu tụ phát triển lớn hơn, gây chèn ép não lâu dài, từ đó giảm nguy cơ các di chứng sau mổ như yếu nửa người.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ 30 phút sau, người bệnh tỉnh lại sau gây mê và có thể giao tiếp với người thân. Sau quá trình điều trị và theo dõi sát sao, em V. đã được xuất viện trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Tà áo dài cuốn bánh xe khiến nữ sinh chấn thương sọ não - Ảnh 1.

Ê kíp trong quá trình phẫu thuật cho bệnh nhân

ẢNH: Y.V

Tụ máu dưới màng cứng cấp là tổn thương nguy hiểm trong chấn thương sọ não

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Thuần, tụ máu dưới màng cứng cấp là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất trong chấn thương sọ não. Có những trường hợp bệnh nhân sau tai nạn vẫn tỉnh táo nhưng vài giờ sau lại chuyển biến xấu do khối máu tụ gây áp lực lên não. Các triệu chứng có thể xuất hiện như đau đầu, nôn, lú lẫn, mất ý thức, yếu liệt, co giật hoặc thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Bệnh viện cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp người bệnh được phát hiện khối máu tụ vùng đầu sau vài ngày, thậm chí vài tháng sau chấn thương. Do đó, bác sĩ Thuần khuyến cáo khi gặp va đập vùng đầu, dù nhẹ hay nặng, đặc biệt nếu có các dấu hiệu bất thường như đau đầu, nôn ói, chóng mặt, lơ mơ… cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám lâm sàng và thực hiện các kiểm tra hình ảnh như CT-Scan hoặc MRI. Việc chẩn đoán sớm và chính xác là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Tin liên quan

Hàng trăm nghiên cứu khoa học bàn về nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình

Hàng trăm nghiên cứu khoa học bàn về nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình

Gần 200 bài báo cáo khoa học, lĩnh vực chấn thương chỉnh hình đã được các chuyên gia trình bày và thảo luận tại hội nghị khoa học với chủ đề 'Nhiễm khuẩn trong chấn thương chỉnh hình', diễn ra tại Cần Thơ.

Lần đầu phẫu thuật ca chấn thương hàm mặt tại Côn Đảo

5 sai lầm hít đất dễ gây chấn thương vai

Khám phá thêm chủ đề

Chấn thương sọ não Xương sọ máu tụ Nữ sinh cấp cứu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận