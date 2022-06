Cơ thể của bạn cần một lượng nước nhất định để hoạt động bình thường, đặc biệt là khi vận động cơ thể dưới nhiệt.

Bạn cần phải uống nhiều nước, nhưng uống quá nhiều nước mỗi ngày có thực sự là một nguy cơ cho sức khỏe?

Tiến sĩ, bác sĩ Mike Bohl, Giám đốc Nội dung Y tế & Giáo dục tại Ro (Mỹ), đã chia sẻ những tác dụng phụ nguy hiểm của việc uống quá nhiều nước.

1. Đây là lượng nước bạn nên uống mỗi ngày

Bạn cần bao nhiêu nước? Cơ thể bạn được tạo thành từ khoảng 50% đến 70% là nước.

Mỗi cơ quan, tế bào và mô trong cơ thể bạn đều cần nước, vì nó bảo vệ các mô của bạn, giúp bạn duy trì nhiệt độ cơ thể bình thường, đồng thời đệm và bôi trơn các khớp của bạn.

Nó cũng giúp loại bỏ chất thải của bạn khi bạn đổ mồ hôi, đi tiểu và đi tiêu.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ, số lượng phù hợp cho người Mỹ để uống mỗi ngày là khoảng 15,5 cốc (1 cốc là 240 ml) cho nam giới và 11,5 cốc cho phụ nữ.

Bạn có uống nhiều hơn thế không? Nếu vậy, hãy đọc tiếp.

2. Tiêu thụ quá nhiều nước có thể tàn phá thận của bạn

Nếu bạn đang uống nhiều hơn mức cần thiết hằng ngày được khuyến nghị, hãy lưu ý rằng bạn có thể khiến sức khỏe của mình có nguy cơ nghiêm trọng phát triển "hạ natri máu", còn được gọi là nhiễm độc nước (ngộ độc nước).





Mặc dù một người khỏe mạnh rất có thể sẽ không trải qua điều này, nhưng quá nhiều không bao giờ là điều tốt.

Lạm dụng nó bằng cách tiêu thụ quá nhiều nước có thể tàn phá thận của bạn, khiến việc thải lượng nước dư thừa trở nên thực sự khó khăn.

Tiến sĩ Bohl nói với Eat This, Not That!: "Khi bạn uống thêm nước, đầu tiên nó sẽ được hấp thụ vào máu của bạn, sau đó lượng nước thừa sẽ được thận lọc ra và loại bỏ khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu.

Vì vậy, giới hạn trên của lượng nước mà cơ thể có thể hấp thụ một cách an toàn bằng với giới hạn trên của lượng nước mà thận có thể loại bỏ khỏi cơ thể".

Ông Bohl cho biết thêm: "Đối với một người trưởng thành khỏe mạnh điển hình, thận có thể loại bỏ khoảng 1 lít nước mỗi giờ. Do đó, uống hơn 1 lít nước mỗi giờ trong hơn một vài giờ khiến bạn có nguy cơ bị có quá nhiều nước trong cơ thể và gặp các tác dụng phụ”.

3. Đây là những triệu chứng của nhiễm độc nước

Có một số triệu chứng cần chú ý có thể cho thấy tình trạng hạ natri máu.

Các dấu hiệu bao gồm nôn mửa, buồn nôn, cảm thấy bối rối, hay quên và đau đầu, theo Insider.

Tình trạng này cần được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không, tình trạng này có thể trở nên nguy hiểm hơn với ảo giác, co giật, nói lắp, cảm thấy cơ bắp yếu, chuột rút, suy giảm chức năng não và thậm chí là hôn mê.

Theo tiến sĩ Bohl, tình trạng say nước có nhiều khả năng xảy ra với những người tập thể dục quá sức và uống nhiều nước hơn là tiếp nhiên liệu bằng chất điện giải (hay còn gọi là đồ uống thể thao), tham gia cuộc thi uống nước hoặc đối phó với tình trạng sức khỏe tâm thần "buộc họ - cố ý hoặc vô tình - uống quá nhiều nước", theo Eat This, Not That!