15% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất trong nửa đầu tháng 3

Các ngành sử dụng lao động lớn nhất như dệt may , hàng không, dịch vụ, du lịch,… là những ngành bị tác động mạnh của Covid-19 do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc , khách du lịch chiếm tỷ trọng lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc , Nhật Bản,… không đến hoặc bị tạm dừng cấp thị thực đến Việt Nam do dịch bệnh…