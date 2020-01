Hàng loạt ông lớn vào cuộc

Mới đây nhất tập đoàn Sunshine đã ra mắt ứng dụng Sunshine App, để bán các sản phẩm bất động sản do tập đoàn này phát triển. Không chỉ mua - bán, Sunshine App còn tích hợp các chức năng như cho thuê nhà, đầu tư online, tư vấn dự án, cho vay tiêu dùng, gọi xe, giúp việc, du lịch, giáo dục , y tế, mua sắm, quản lý nhà cửa... Theo một đại diện của Sunshine, app này ra đời nhằm giải quyết những những điều mà thị trường Việt Nam còn thiếu trong thời gian vừa qua, đồng thời sử dụng công nghệ để giảm chi phí nhân công, chi phí vận hành đồng nghĩa là giảm giá thành, đem lại giá trị thật tới tận tay từng khách hàng.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, dự án xây dựng ứng dụng này đã được Sunshine Group ấp ủ từ lâu. Sunshine App sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về các dự án và chi tiết tới từng thiết bị bàn giao, từ đó, khách có thể dễ dàng ra quyết định mua hay đầu tư chỉ thông qua một “cái chạm” trên ứng dụng để đến bước thanh toán. Khi sử dụng app này, khách hàng được đặt cọc, thanh toán giao dịch bất động sản chỉ bằng 1 chiếc điện thoại có kết nối mạng internet.

Bán bất động sản bằng app được kỳ vọng sẽ là xu hướng trong thời gian tới Ảnh: Đình Sơn

Tập đoàn Vingroup cũng đã ra mắt app VinID giúp cư dân cũng như nhà đầu tư cập nhật nhanh chóng và chi tiết các dự án Vinhomes như: vị trí, diện tích, tiện ích, giá bán, vốn đầu tư, tiến độ triển khai, ngày đấu giá, cách liên hệ trực tiếp… Khi dùng app này giao dịch bất động sản, khách hàng cũng có thể thanh toán trực tuyến, không cần phải dùng tiền mặt hoặc phải mất thời gian ra ngân hàng.

Không chỉ hai ông lớn trên, nhiều doanh nghiệp bất động sản khác cũng đã đón đầu xu hướng “bán bất động sản online” như Công ty LinkHouse ra mắt LinkHouse App tích hợp nhiều chức năng như cung cấp thông tin, tài liệu dự án, chỉnh sửa thông tin giao dịch, hỗ trợ đặt chỗ mua bán nhà đất, đánh giá dịch vụ, đặt lịch sự kiện, đăng ký tham gia sự kiện. Hay Công ty Khải Hoàn Land cũng ra mắt app bán bất động sản…

Xu hướng của tương lai

Theo Công ty nghiên cứu thị trường JLL Việt Nam, TP.HCM và Hà Nội là hai trong những thành phố có lượng dân số trẻ am hiểu công nghệ nhất trên thế giới, với 70% dân số dưới 35 tuổi, đây là điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống dễ dàng. Nhiều lĩnh vực khác trong xã hội đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong bán hàng như ngân hàng, xe công nghệ, thương mại điện tử…

Do đó, bán bất động sản bằng công nghệ cũng là xu hướng tất yếu. Thông qua ứng dụng công nghệ, các chủ đầu tư cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ đảm bảo sự an toàn cho khách hàng, từ đó khách hàng tin tưởng lựa chọn bất động sản mà không cần có sự can thiệp của con người.

Theo ông Đỗ Anh Tuấn, với Sunshine App, thay vì việc liên tục làm phiền khách hàng như thế, thì nay môi giới có thể ngồi nhà chủ động giới thiệu sản phẩm bằng công nghệ. Bên cạnh đó, app sẽ hạn chế được tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, sale cướp khách của nhau, mang lại một môi trường làm việc công bằng hơn cho những người làm nghề chân chính. Ngoài ra, khách hàng trong thời buổi công nghệ cũng có thể nắm bắt được đầy đủ thông tin chính xác nhất về pháp lý, tiến độ, thiết kế của dự án chủ đầu tư… Tránh những trường hợp đáng tiếc mua phải dự án không đủ giấy tờ, chậm tiến độ dẫn đến những hệ lụy sau này. Bán bất động sản qua app được cho sẽ giúp thị trường minh bạch, bảo vệ khách hàng Ảnh: Đình Sơn

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty Trường Phát, hiện nay việc áp dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản đang được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng, trong đó có việc sử dụng app vào việc bán bất động sản online song song với việc bán hàng truyền thống là sử dụng nhân viên kinh doanh . Trong cuộc đua phát triển công nghệ 4.0, các siêu ứng dụng sẽ giúp cho diện mạo thị trường bất động sản dự kiến sẽ thay đổi mạnh mẽ chỉ trong 3-5 năm tới, giúp giải quyết bài toán về thời gian, chi phí và cơ hội, mang lại giá trị bền vững cho ngành.

Tuy nhiên các ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bất động sản hiện vẫn chưa phong phú và sẽ cần thêm nhiều thời gian để thay đổi hành vi của người dùng. Một trong những khó khăn nữa là thói quen của người tiêu dùng khi hiện nay vẫn quen được tư vấn tận “răng” khi sale có thể đến tận nhà, nơi làm việc để tư vấn, bán hàng. Khách hàng vẫn tin tưởng vào việc tư vấn trực tiếp từ sale. Không những thế, khách hàng vẫn “lười” tải ứng dụng về dùng vì nó có vẻ “vô cảm”.

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng việc các tập đoàn lớn, các công ty môi giới cho ra đời các app bán bất động sản onilne sẽ làm thay đổi diện mạo thị trường bất động sản và phương thức mua bán truyền thống vốn tồn tại nhiều nhược điểm hiện nay khi thời gian qua đã xảy ra tình trạng rất nhiều sale đưa ra những thông tin không chính xác về dự án, lừa dối khách hàng, thậm chí ôm tiền của khách hàng "biến" đi mất. Giống như xe công nghệ thời gian qua đã làm thay đổi thị trường vận tải, thói quen di chuyển của người dân, app bán hàng bất động sản cũng sẽ làm thay đổi cách tiếp cận khách hàng của các chủ đầu tư, đơn vị môi giới và thói quen mua nhà đất của người dân.