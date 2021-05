Bỏ trần vé máy bay nội địa có tăng vọt?

Với đường bay nội địa dưới 3 hãng bay, hãng được quyết định giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản không vượt mức tối đa (trần giá vé) và thực hiện kê khai giá theo quy định của Bộ GTVT.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịch vụ vận chuyển hàng không cũng như các loại hình vận tải khác là hàng hóa, dịch vụ theo mùa, tùy theo nhu cầu đi lại của hành khách, có mùa cao điểm, mùa thấp điểm. Ngoài ra, các chuyến có giờ bay phù hợp được nhiều hành khách mua vé, thậm chí trả giá cao để mua được vé sát giờ bay, ngược lại những chuyến bay muộn, ban đêm thường ít hành khách.

Đây không phải lần đầu tiên đề xuất bỏ giá trần được đưa ra. Vietnam Airlines là hãng hàng không từng nhiều lần đeo đuổi đề xuất bỏ giá trần. Năm 2016 và cuối 2019, hãng này đề xuất bỏ chính sách giá trần để các hãng có thể linh hoạt trong giá bán, tăng tính cạnh tranh. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho rằng giá trần vé máy bay đang trói buộc doanh nghiệp, nên để thị trường điều tiết theo cung và cầu.

Cục Hàng không Việt Nam năm 2014 cũng từng đề xuất bỏ trần vé máy bay nhưng không được thông qua. Năm 2015, với tình trạng sụt giảm của giá dầu , Chính phủ đã điều chỉnh giảm giá trần vé máy bay. Đây cũng là lý do từ năm 2015 đến nay, các hãng hàng không từng nhiều lần đề nghị tăng giá trần vé máy bay. Mới nhất, Vietnam Airlines đề nghị áp giá sàn và tăng giá trần vé máy bay 50.000 - 250.000 đồng/chặng phù hợp với diễn biến mới của giá nhiên liệu, cũng như vượt qua khó khăn trong giai đoạn Covid-19

Theo một chuyên gia trong ngành, về lý thuyết, có nhiều hãng bay tham gia thị trường nội địa nên tính cạnh tranh về giá vé của các hãng rất cao, để thu hút khách, một hãng không thể tăng vọt giá so với mặt bằng chung của các hãng. Nhưng trên thực tế, nếu bỏ giá trần, sẽ không thể “ghìm cương” giá vào dịp lễ tết hoặc các chặng bay đẹp mùa cao điểm. Thay vì bỏ giá trần, Cục Hàng không Việt Nam cần xem xét kiến nghị điều chỉnh khung giá trần tăng lên so với khung giá ban hành tháng 8.2015, do giá nhiên liệu đã liên tục biến động kèm theo nhiều chi phí khác tăng theo.