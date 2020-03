Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay với người dân, doanh nghiệp

Yêu cầu Công an Q.11 kiểm điểm liên quan vụ Tuấn "khỉ" Liên quan đến vụ vụ Tuấn “khỉ” (tức Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) dùng súng AK bắn 5 người tử vong ở H.Củ Chi, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết trước khi gây án Tuấn là cán bộ ngành công an nhưng do không tu dưỡng, không rèn luyện kỷ luật mà cờ bạc dẫn đến vụ việc như vậy. Cho nên, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an TP.HCM yêu cầu lãnh đạo Công an Q.11 kiểm điểm về việc quản lý cán bộ chiến sĩ và quản lý đơn vị; đồng thời kiểm điểm Công an H.Củ Chi về việc để địa bàn xảy ra một số ổ cờ bạc. Về nguồn gốc khẩu súng mà Tuấn “khỉ” dùng, theo điều tra của công an thì đây là khẩu súng do Phạm Thanh Tâm (đã bị khởi tố, bắt giam - PV) mua ở Campuchia vào tháng 8.2019 với giá 20 triệu đồng. Chí Hiếu