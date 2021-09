Cần Giờ mở cửa đón khách

Tri ân lực lượng tuyến đầu Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ ngày 12.9 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về việc TP.HCM phải tính toán bằng những chiến lược vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo “sức khỏe” của nền kinh tế. Ông Nên khẳng định luôn tin tưởng, gửi gắm niềm tin H.Cần Giờ nhận sứ mệnh xung kích trong điều kiện “bình thường mới” để TP.HCM làm bài học, rút kinh nghiệm. Sắp tới TP.HCM sẽ chọn thêm một số nơi để triển khai thí điểm nới lỏng giãn cách, phục hồi kinh tế. Theo ông Nên, H.Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh thì tiếp tục cố gắng giữ vững để phát triển dịch vụ, du lịch. Có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid -19. Cần Giờ chuẩn bị điểm đến an toàn, người dân đi du lịch an toàn, nếu có rủi ro thì chuẩn bị phương án xử lý. Người dân TP.HCM đã trải qua hơn 3 tháng giãn cách xã hội nên muốn được đi ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thưởng thức vài món ăn, rồi cuối ngày về lại TP. Sỹ Đông) Cũng theo ông Nên, Cần Giờ có địa hình khép kín, biệt lập nên có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm du lịch nội địa. Việc Cần Giờ mở cửa du lịch là cơ hội để làm 2 việc: chia sẻ với cộng đồng và phát triển kinh tế du lịch dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho người dân. TP.HCM mời lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tham gia tour du lịch đầu tiên để tri ân sau nhiều tháng căng mình chống dịch. Ngoài Cần Giờ, một huyện ngoại thành khác là Củ Chi cũng tính toán mở lại du lịch địa đạo trong điều kiện an toàn về kiểm soát dịch Covid-19. (