Coteccons 'vượt ải' Covid-19, khẳng định vị thế dẫn đầu ngành xây dựng

Ngày 20.7, Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) được công bố với doanh thu đạt 3.971,4 tỉ đồng. Đáng chú ý, dù doanh thu quý 2 vừa qua sụt giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng vọt lên hơn 158,3 tỉ đồng, cao hơn gần 28% so với quý 2/2019. Theo giải trình của Coteccons, nguyên nhân chủ yếu do quý 2/2019, một số công trình lớn kéo dài hơn dự kiến làm tăng chi phí cố định nên làm giảm lợi nhuận chung của tập đoàn.

Tổng cộng, CTD đạt tổng doanh thu 6 tháng đầu năm nay hơn 7.525,26 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 354 tỉ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần của công ty bị giảm 25% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ giảm gần 10%. Đặc biệt, nếu so với kế hoạch kinh doanh cả năm 2020 với doanh thu 16.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 600 tỉ đồng thì công ty đã hoàn thành được nửa chặng đường. Hơn nữa, sau 6 tháng đầu năm nay, trị giá hàng tồn kho của Coteccons giảm mạnh từ hơn 1.626 tỉ đồng vào cuối năm 2019 xuống còn 1.227,5 tỉ đồng. Đồng thời, nợ phải trả của công ty giảm từ hơn 7.729 tỉ đồng xuống còn hơn 6.534,5 tỉ đồng. Riêng chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm từ 222,4 tỉ đồng của 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn hơn 180 tỉ đồng cho 6 tháng đầu năm nay… Tất cả những điều đó góp phần khiến lợi nhuận sau thuế của CTD đạt gần 282 tỉ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu là 3.509 đồng.

Thực tế trong 6 tháng đầu năm nay, rất nhiều công trường xây dựng phải dừng triển khai do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đồng thời, khó khăn lớn nữa là hàng trăm dự án bất động sản bị ách tắc do các thủ tục liên quan đến pháp lý. Nếu như năm 2019, số lượng dự án gối đầu các nhà thầu từ năm 2018 giảm 20 - 30% thì bước sang năm 2020, lượng công việc gối đầu giảm đến 50%. Nhiều đơn vị nhỏ không có việc làm, thậm chí doanh nghiệp lớn từng một thời có tên tuổi trên thị trường phải đứng trước nguy cơ phá sản… Vì vậy, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay của Coteccons khá ấn tượng và khẳng định là công ty đứng đầu ngành.

Trong bối cảnh thị trường ngành xây dựng đang đối mặt với nhiều thách thức, việc liên tiếp trúng thầu nhiều dự án mới một lần nữa đã khẳng định thương hiệu, uy tín của Coteccons trên thị trường xây dựng.

Trao đổi tại Đại hội cổ đông 2020 vừa qua, ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Coteccons – nhấn mạnh rằng Coteccons hoạt động trong ngành xây lắp, và công ty đang dẫn dắt cuộc chơi tại ngành xây dựng Việt Nam. So với các khu vực như Thái Lan, Singapore … đều không có doanh nghiệp nội địa nào lớn như Coteccons nên nhiều dự án xây dựng lớn đều do đối tác nước ngoài làm. Ngược lại tại Việt Nam, những dự án lớn về quy mô, độ khó, kỹ thuật cao… đều đã và đang được Coteccons thực hiện . Tuy nhiên khi Coteccons ngày càng phát triển thì chỉ phù hợp với dự án lớn, nhưng hiện nay, số lượng dự án xây lắp quy mô lớn có hạn nên Coteccons sẽ chuyển sang lĩnh vực mới. Điều này xuất phát từ việc Coteccons có đội ngũ hùng hậu với 1.700 người, vững vàng chuyên môn, sức chịu đựng cao, bao gồm cả Coteccons và Ricons. Do đó theo dự kiến, trong tương lai, 50% lợi nhuận của Coteccons sẽ đến từ thầu xây dựng, 50% còn lại sẽ đến từ các lĩnh vực khác, bao gồm đầu tư, làm kinh doanh và sản phẩm… Công ty có đủ cơ sở để thực hiện mục tiêu này vì đang thi công, bao sàn và có thể kết hợp với nhà đầu tư như hiện nay theo hướng an toàn hơn.