'Đạp phanh' các chủ đầu tư thiếu uy tín

Theo ông Nguyễn Thái Phiên, Giám đốc cấp cao tài chính doanh nghiệp tập đoàn Novaland, bất động sản du lịch đã có ở Việt Nam từ những năm 2008- 2009. Những biệt thự cả triệu USD nhưng không phải ai cũng có thể đầu tư. Thế nên, condotel hay còn gọi là căn hộ du lịch là nhu cầu tất yếu của thị trường với vốn khoảng 1,5 tỉ- 2 tỉ đồng

Đừng lo thị trường căn hộ du lịch xám xịt

Đứng trên góc độ đó, các nhà phát triển bất động sản đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Làm sao đem lại hiệu quả tối ưu nhất cho khách hàng. Bất động sản nghĩ dưỡng nếu chỉ có triệu USD, view biển... thì không đáp ứng nhu cầu thị trường. Liên quan đến các ý kiến cho rằng, các nhà đầu tư khi mua condotel chỉ quan tâm đến lãi suất cao, nghĩa là coi đó là một khoản đầu tư tài chính . Nhưng đến khi có vấn đề về pháp lý, lại quay trở lại coi là đầu tư bất động sản, ông Phiên cho rằng, coi là đầu tư tài chính hay đầu tư bất động sản không quá phức tạp vì các chủ đầu tư uy tín trên thị trường, để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm nghĩ dưỡng sẽ phải thuyết phục khách hàng bằng cách đưa ra các cam kết để khách hàng dễ tiếp nhận, họ cũng mất một giai đoạn để thị trường hiểu và chấp nhận sản phẩm đó. Nhưng đến khi thị trường vào "nhịp", các chủ đầu tư đã chủ động giảm mức lãi suất xuống. Từ 10%/năm cho 10 năm xuống 8%/năm... Nói thế để thấy các chủ đầu tư uy tín tự điều chỉnh. Thị trường là như vậy. Còn các chủ đầu tư không uy tín, muốn bán nhanh thì vẫn cố gắng đưa khách hàng sập bẫy. Vậy nên khách hàng cần phải sáng suốt khi lựa chọn chủ đầu tư và cũng cần có sự khuyến cáo để “đạp phanh” những chủ đầu tư không uy tín từ phía cơ quan quản lý.

Nói về cơ hội đầu tư vào căn hộ du lịch, ông Phiên đánh giá, tài nguyên quý giá nhất của VN và có thể nói là "vô tận" là du lịch. Đây là một tiềm năng vô cùng lớn lao, con người Việt Nam cũng có nhiều yếu tố đặc biệt để khai thác thị trường này... Thế nên không có lí do gì đánh giá thị trường này xám xịt mà thực ra nó rất tiềm năng. Riêng Novaland, doanh nghiệp lớn thứ hai cả nước về quỹ đất và quy mô phát triển. Từ năm 2016 bắt đầu phát triển quỹ đất để phát triển căn hộ thứ hai tập trung ở Phan Thiết và Bà Rịa-Vũng Tàu. Novaland đầu tư theo dạng tổ hợp nghỉ dưỡng cũng như nhiều nơi khác nhưng cách làm khác hơn là Novaland đi cùng nhà tư vấn hàng đầu thế giới là McKinsey & Company (McKinsey) để hỗ trợ cho tỉnh Bình Thuận và Cần Thơ nhằm phát triển du lịch căn cơ hơn ở 2 địa phương này. Hiện nay Novaland đã giới thiệu ra thị trường các dự án như NovaWorld Phan Thiết và NovaHills Mui Ne Resort &Villas (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa-Vũng Tàu), NovaBeach Cam Ranh Resort Villas (Khánh Hòa)… Trong các dự án đó, sản phẩm chủ đạo ngoài khách sạn, công viên giải trí tạo dòng tiền cho doanh nghiệp và đem lại tiện ích cho cộng đồng, thu hút khách du lịch đến địa phương thì chúng tôi bán các sản phẩm second home là villa, townhouse (6X20 đổ lên) với những cam kết ở giới hạn nhất định như đến khi nào bàn giao, sinh lợi nhuận thì sẽ chia sẻ với khách hàng. Tất cả các tổ hợp đó trong khoảng 5- 10 năm nữa khi hạ tầng lên đồng bộ như cao tốc, sân bay... thì sẽ trở thành điểm đến khách du lịch trong và ngoài nước đến các địa phương này.

Không chỉ là condotel

Theo ông Phiên, năm 2019 Novaland mở rộng mạnh mẽ sang mảng bất động sản nghỉ dưỡng với hàng loạt dự án đã được triển khai tại nhiều địa phương có tiềm năng lớn về du lịch và hạ tầng giao thông.

Bên cạnh các dòng sản phẩm đầu tư và để lại đơn vị vận hành quốc tế khai thác cho thuê như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng có thương hiệu (branded villa). Novaland tiên phong giới thiệu ra thị trường dòng sản phẩm second home (ngôi nhà thứ hai) với số lượng sản phẩm lớn và đa dạng bao gồm: nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse mặt biển... Đây là một loại hình bất động sản nghỉ dưỡng đã phát triển mạnh trên thế giới trong nhiều thập kỷ bởi sự linh hoạt trong sử dụng và khai thác: vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng thường xuyên vừa có thể cho thuê lại trong thời gian không có nhu cầu sử dụng. Dòng sản phẩm này đáp ứng đúng nhu cầu lớn của tầng lớp trung - thượng lưu đang ngày càng tăng tại Việt Nam.

Đối với mỗi dự án bất động sản nghỉ dưỡng có sản phẩm second home, Novaland triển khai các chương trình đầu tư phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo gia tăng giá trị tài sản bền vững nhờ đòn bẩy hạ tầng và tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ của các địa phương.

Trong năm 2019, Tập đoàn Novaland giới thiệu 2 tổ hợp giải trí du lịch nghỉ dưỡng giải trí với hàng chục nghìn sản phẩm second home ven biển tại NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Hồ Tràm. Cả hai bất động sản nghỉ dưỡng trên đều thuộc những địa phương đang hứa hẹn tiềm năng bùng nổ trên bản đồ bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.

NovaWorld Phan Thiet được phát triển theo mô hình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí nằm tại xã Tiến Thành, Phan Thiết. Dự án có quy mô gần 1.000 ha, sở hữu 7 km bờ biển. Dự án có nhiều đặc điểm nổi trội, cùng đa dạng các sản phẩm second home như: biệt thự, nhà phố, shophouse… với tầm nhìn hướng ra khung cảnh biển. Đây là sản phẩm tạo nên xu hướng đầu tư hiện đại với khả năng sinh lợi bền vững, đa mục đích sử dụng cho chủ nhân sở hữu.

Ông Phiên cho biết, không chỉ condotel, Novaland còn phát triển mạnh dòng bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là các tổ hợp nghỉ dưỡng hàng 1.000 ha ĐỘC LẬP

Bên cạnh các tổ hợp lưu trú hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới, NovaWorld Phan Thiet còn có cụm tiện ích như: trung tâm thể thao phức hợp khoảng 250 ha gồm cụm sân golf 36 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, sân vận động, nhà thi đấu; trung tâm hội nghị, nhà hát lớn ngoài trời; hệ thống bệnh viện đa khoa, bệnh viện thẩm mỹ, làng hưu trí riêng biệt cho người già; công viên văn hóa 30 ha… Ngoài ra, NovaWorld Phan Thiet cũng sẽ phát triển mô hình công viên bãi biển (bikini beach) quy mô khoảng 16 ha; gồm nhiều tiện ích độc đáo như bãi biển chắn sóng (Ocean Lagoon), bar, khu mua sắm ven biển, khu bay kinh khí cầu..., cùng những hoạt động thể thao mạo hiểm như lướt ván bay, trượt nước…

Trong khi đó NovaWorld Hồ Tràm sẽ có quy mô khoảng 1.000 ha, chia làm 10 giai đoạn phát triển. Trong đó, phân kỳ 1 có tên gọi là The Tropicana với đa dạng sản phẩm như nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse… từ bán liền kề đến đơn lẻ, được thiết kế theo phong cách kiến trúc miền nhiệt đới. Phân kỳ hội tụ chuỗi tiện ích đa dạng và đẳng cấp như: khu Safari - công viên hoang dã đầu tiên tại miền Nam Việt Nam, hồ bơi nước mặn, kênh đua thuyển Kayak, nông trại organic, quảng trường biển, khu phức hợp thể thao, bến du thuyền… Phân kỳ 2 Sakura Beach quy mô 21 hecta, lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản nhằm tạo nên không gian nổi bật riêng có của dự án.

Mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng xuất hiện từ thập niên 1990 tại Las Vegas (Mỹ) với những dự án tầm cỡ như MGM Grand hay Venetian Las Vegas. Tại châu Á, Marina Bay Sands và Resort World Sentosa của Singapore là những khu phức hợp IR xuất hiện sớm, vào khoảng năm 2010. Sau đó, các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Phillipines cũng ra mắt nhiều tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng quy mô.

Không giống khách sạn hay những khu nghỉ dưỡng thông thường, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí là quần thể dạng phức hợp, quy tụ hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cao cấp, từ đó đáp ứng nhu cầu đa dạng của du lịch và là điểm đến All in one phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong thời gian sắp đến.