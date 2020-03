Đề xuất miễn thuế, giảm phí, chậm nộp tiền thuê đất cho doanh nghiệp du lịch

Khách hủy tour, doanh nghiệp du lịch khốn đốn

Theo đánh giá của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dịch Covid-19 xảy ra vào đúng mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam và mùa du lịch lễ hội, đã tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Lượng khách du lịch quốc tế và nội địa giảm mạnh do khách hủy dịch vụ và tâm lý e ngại đi du lịch. Toàn ngành du lịch đã thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động và duy trì hoạt động kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, theo báo cáo của các doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch (doanh nghiệp du lịch), do khách đồng loạt hủy dịch vụ nên lượng khách du lịch và doanh thu du lịch giảm mạnh, các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn rất lớn, nhiều doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.