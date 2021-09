Đến lúc tính chuyện ‘mở cửa’ kinh tế TP.HCM: Không thể bó hẹp trong địa giới hành chính

Đồng tình, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Group đánh giá hiện nay, mỗi tỉnh chống dịch 1 kiểu, mỗi nơi đưa ra các bộ quy tắc khác nhau, không có phối hợp nên gây ách tắc - gãy đổ chuỗi cung ứng. Trong khi đó, giao lưu lao động và chuỗi cung ứng giữa TP.HCM và 5 tỉnh Đông Nam Bộ rất lớn và khá chặt chẽ. Các tỉnh không an toàn thì TP.HCM cũng sẽ ko an toàn. “UBND TP.HCM nên ngồi ngay lại thảo luận, cùng các tỉnh Đông Nam Bộ lập thành 1 kế hoạch chống dịch chung để thống nhất hành động, giảm thiểu lây lan và tái lây lan khi chuyển từ chế độ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội , phục hồi kinh tế”, vị này đề xuất .

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, cho rằng việc mở cửa nền kinh tế TP.HCM thực sự chỉ cần những điều chỉnh rất cụ thể để vẫn bảo đảm an toàn chống dịch nhưng đồng thời bảo đảm dòng chảy nền kinh tế. Cụ thể, Chính phủ nên có lệnh cho tất cả các trạm, chốt trên các tuyến đường vận chuyển hàng hóa nội địa, liên xã, liên tỉnh, quốc lộ, kể cả đường bộ và đường thủy trên toàn quốc miễn phí xét nghiệm Covid-19 cho các tài công (vận chuyển đường thủy), tài xế và người đi theo phương tiện. Việc quản lý mã QR của tài xế cũng lập trình xuyên suốt tại 63 tỉnh thành mà không phải là chuyện của riêng miền Nam hay TP.HCM.

Ở một góc độ khác, chuyên gia tư vấn Đỗ Hòa phân tích, TP.HCM hiện thiếu bộ phận phân tích chi tiết về tình hình, diễn biến của dịch Covid -19 để lãnh đạo TP.HCM đưa ra quyết sách kịp thời. Ví dụ, dịch những ngày qua giảm là khu vực nào? Giảm do lý do gì? Hoặc dịch bệnh gia tăng ở quận huyện nào? Do đâu? Giải pháp cho vùng đó là thế nào? Khi có những thông tin phân tích chi tiết như vậy thì lãnh đạo thành phố có mới giải pháp hiệu quả. Đồng thời cả người dân cũng hiểu để đồng tình sát cánh và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh của thành phố đưa ra. Bộ phận phân tích đó phải độc lập và có những phản biện với số liệu ngành y tế đưa ra với các so sánh, có sự kiểm tra thực tế, đánh giá cái gì đã thực hiện hiệu quả và cái gì chưa được để chỉnh sửa, thay đổi kịp thời. Nếu có những phân tích cụ thể như vậy thì mới chắc chắn xây dựng được kịch bản mở cửa lại như chỗ nào cho sản xuất được, chỗ nào là chưa và cần thông báo chi tiết thêm để doanh nghiệp, người dân thực hiện.