Doanh nghiệp kể chuyện 'ứng biến' Covid-19

Trong khi đó, dù cho biết bị ảnh hưởng nặng nề song các DN ngành du lịch , dịch vụ vẫn cho thấy tinh thần chủ động, lạc quan. Đại diện Vietravel nhận định các biện pháp của Chính phủ về giảm bớt luồng khách từ nước ngoài là cần thiết, bởi chống được dịch, ổn định tâm lý, có môi trường an toàn thì người dân mới an tâm đi du lịch. Đó cũng là lý do hãng lữ hành này mở chiến dịch “ Việt Nam an toàn ” để kích cầu. Vị này cũng kiến nghị Chính phủ cần có biện pháp truyền thông nhằm “giải tỏa tâm lý” quá lo sợ đang đè nặng trong dân.