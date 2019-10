Đón 'đại gia' tới Việt Nam

Bên cạnh sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu (tạo ra nguồn thu nhập khả dụng), sự gia tăng của thương mại điện tử (tạo ra nhu cầu về cơ sở vật chất hậu cần) thì việc thiếu hụt những tài sản công nghệ cao, không gian kho bãi hiện đại và nhu cầu mạnh mẽ từ những doanh nghiệp trong khu vực đang thúc đẩy tiềm năng của thị trường bất động sản công nghiệp. Do đó, bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục là lĩnh vực hấp dẫn nhất sau năm 2019 và sự quan tâm từ nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tiếp tục vững mạnh.

Qua đầu năm 2019, gã khổng lồ công nghệ Mỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng xuất xưởng của dòng điện thoại Pixel trong kế hoạch tích cực đẩy mạnh phần cứng của Google. Nikkei Asia nhận định, Google đang tìm cách chuyển dịch mảng sản xuất smartphone Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam do vấn đề về chi phí gia công giá rẻ ở khu vực Đông Nam Á và có thể một phần do chuẩn bị cho những điều xấu nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Thị trường đầu tư trong nước lại dậy sóng. Những thông tin tương tự liên tiếp được báo chí nước ngoài đưa tin trong khoảng thời gian này. Trang Yonhap (Hàn Quốc) thông tin Tập đoàn LG của Hàn Quốc sẽ chuyển nhà máy sản xuất điện thoại thông minh sang Việt Nam. Một số công ty chuyên lắp ráp tai nghe AirPods của Apple tại Trung Quốc như GoerTek đã thông báo cho các nhà cung cấp linh kiện của họ về khả năng liệu linh kiện có thể gửi trực tiếp vào thị trường Việt Nam hay không. Thông tin này dẫn đến đồn đoán GoerTek đang dự định sẽ chuyển bộ phận sản xuất tai nghe không dây sang Việt Nam. Đặc biệt, từ cuối năm 2018, Hãng tin Reuters đưa tin Tập đoàn Foxconn đang thảo luận việc di dời nhà máy sản xuất iPhone từ Trung Quốc về Việt Nam đã khiến dư luận xôn xao. Một loạt các đề xuất, kiến nghị để "thúc" các bước chân còn lưỡng lự chưa biết chọn chỗ nào của các "đại gia" này hướng tới Việt Nam đã được các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam hiến kế.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng đã lên kế hoạch tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp nhằm thu hút một dòng vốn chuyển dịch từ Trung Quốc, như Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông cho biết đã đầu tư xây dựng khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (Aurora IP) tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, nằm trong khu kinh tế Ninh Cơ với diện tích hơn 2.000 ha để hút các doanh nghiệp từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc... Nhà đầu tư Singapore Boustead cũng công bố sẽ xây dựng hệ thống nhà xưởng xây sẵn và nhà xưởng xây theo nhu cầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai để đón cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư này. Hiện nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Trong đó, Bình Dương và Đồng Nai tiếp tục là điểm đến được các nhà sản xuất mới thành lập săn đón nhờ có sẵn nền tảng để phát triển sản xuất, bao gồm hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và thủ tục hành chính được thiết lập tốt.

Theo thống kê của JLL, tỷ lệ lấp đầy và giá thuê bất động sản công nghiệp đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2019, với tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt được tới 81% trong quý 2/2019. Trong đó, dẫn đầu là TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai. Cụ thể, trong quý 2/2019, thị trường khu công nghiệp phía nam đạt tổng diện tích đất cho thuê là 25.060 ha, cao gấp 2,5 lần so với miền Bắc. Tại khu vực phía bắc, báo cáo ngành bất động sản khu công nghiệp của Công ty CP chứng khoán MB cũng cho thấy giá thuê quý 1/2019 đã tăng trưởng trung bình 7,6% so với cùng kỳ. Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh là các địa phương có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp cao, xấp xỉ 80%. Trong đó, Hà Nội có giá thuê cao nhất miền Bắc, đạt 140 USD/m2/kỳ thuê. Giá thuê toàn thị trường dao động từ 3,5 - 5,0 USD/m2/tháng với thời hạn thuê tối thiểu 3 - 5 năm. Mức thuê này tăng nhẹ so với hai quý trước đó, nhờ nhu cầu đối với loại hình này đang tăng mạnh.