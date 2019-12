‘Đuổi’ cư dân ra khỏi chung cư

Trước tình trạng cư dân mua căn hộ tại chung cư Đại Thành liều mình vào chiếm chung cư xây dựng chưa xong, lãnh đạo UBND quận Tân Phú, TP.HCM đã đề nghị các công ty cung cấp điện, nước cắt điện, nước tại chung cư này. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải “đuổi” người dân ra khỏi công trình.

Cắt điện, nước

Bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú, cho biết người dân nghĩ dự án lâu quá không giao nhà nên họ cứ vào ở trước để buộc chủ đầu tư phải hoàn thiện dự án. Tuy nhiên, UBND quận đã họp nhiều lần với cư dân và cả chủ đầu tư để giải thích và khuyến cáo người dân không nên vào ở vì quá nguy hiểm khi không đảm bảo về điện, nước và đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, nhưng người dân không nghe.

Mới đây UBND TP mới ban hành quyết định xử phạt hành chính trên 200 triệu đồng vì lỗi chưa được nghiệm thu đã đưa dân vào ở.

Mặc dù vậy, khi vào ở rồi, người dân lại quay qua phản ánh với cơ quan truyền thông rằng chính quyền bỏ mặc người dân. Hiện UBND quận vẫn đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện dự án để giao nhà cho người dân. Trong khi đó, quận cũng tư vấn cho người dân, nếu thấy chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến quyền lợi thì kiện chủ đầu tư ra tòa đòi bồi thường, nhưng họ không khởi kiện.

“Chi hội luật gia của quận luôn đứng bên người dân, hỗ trợ người dân nhưng họ không chịu. Quận đang họp bàn với Sở Xây dựng theo hướng buộc cư dân phải ra ngoài để chủ đầu tư hoàn thiện công trình”, bà Đang cho hay.

Dự án vẫn ngổn ngang các loại vật liệu xây dựng

Trước đó, ông Phạm Minh Mẫn, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú đã có thông báo đề nghị Công ty Đại Thành không cho người dân vào ở khi chung cư chưa nghiệm thu. Trường hợp có sự cố xảy ra khi chưa hoàn thành nghiệm thu công trình thì trách nhiệm hoàn toàn của chủ đầu tư.

Đồng thời Công ty Đại Thành phải di dời người dân ra khỏi khu vực công trình. Đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động xây dựng. Đề nghị Công ty điện lực Tân Phú căn cứ vào quy định của pháp luật ngưng cung cấp điện tại chung cư do công trình chưa hoàn thành nghiệm thu công trình, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân ngưng hợp đồng cung cấp nước tại chung cư Đại Thành do công trình chưa hoàn thành nghiệm thu công trình, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Đề nghị công an quận tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các vấn đề thuộc thẩm quyền của công an quận.

Cư dân cố thủ

Bà Trần Ngọc Thanh Thảo, chủ căn hộ B, tầng 8, block 1, chung cư Đại Thành, cho rằng do chủ đầu tư chây ì không chịu thi công dự án để giao nhà nên người dân phải liều mình vào ở dù cũng chẳng sung sướng gì vì vừa bị xem là cư trú bất hợp pháp, tiền nước đóng gấp đôi so với người dân bình thường, con đi học ở nơi xa không được ở địa phương vì không có hộ khẩu.

“Chúng tôi kiến nghị Sở Xây dựng, Công an Thành phố, UBND quận Tân Phú tạo mọi điều kiện hỗ trợ pháp lý nghiệm thu công trình xây dựng, phòng cháy chữa cháy và có phương án tháo gỡ khó khăn cấp bách hiện nay với hơn 200 hộ cư dân để chúng tôi có được chỗ an cư an toàn”, bà Thảo kiến nghị.

Mặt ngoài chung cư vẫn chưa xong

Ông Trần Công Mạnh, một cư dân ở đây cũng nói rằng, mặc dù nhiều khó khăn, nhiều rủi ro rình rập nhưng ở đây ông và hơn 200 hộ dân thấy “hạnh phúc trên nỗi lo”. Hàng chục năm qua chủ đầu tư liên tục thất hứa thời gian giao nhà khiến cư dân phải liều mình vào “chiếm” chung cư ở.

“Vì sao không ép chủ đầu tư phải hoàn thiện dự án và giao căn hộ cho cư dân thay vì ép cư dân ra ngoài. Vì nếu ra ngoài cư dân không biết ở đâu. Chúng tôi sẽ không ra khỏi đây cho đến khi chủ đầu tư và cơ quan chức năng phải có một cam kết cụ thể chứ không phải như thời gian qua chủ đầu tư cùng UBND quận liên tục thất hứa về thời gian giao nhà”, ông Mạnh cho biết.