Hợp tác Vinschool, thịt lợn mát MEATDeli 'tái xuất' sau dịch tả lợn

Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam vừa thông báo sản phẩm thịt lợn mát MEATDeli sẽ chính thức vận hành sản xuất trở lại phục vụ người tiêu dùng từ ngày 2.6 nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt lợn sạch của người dân, dựa trên công văn 3708 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.

Trong tình hình dịch tả lợn châu Phi chưa kết thúc, cơ sở để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn thịt mát MEATDeli cho bữa ăn hằng ngày chính là Hệ thống kiểm soát “3 tuyến kiểm dịch” của MEATDeli.

Cụ thể, tuyến kiểm dịch số 1: "Kiểm dịch, lợn khỏe mới được xuất trại đưa về nhà máy", chỉ thu mua lợn khỏe từ các trang trại đã được kiểm nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi và được cấp Giấy chứng nhận của Chi cục Thú y.

Tuyến kiểm dịch số 2: “Kiểm dịch, lợn khỏe mới được đưa vào sản xuất ở nhà máy MEAT Hà Nam”, phòng xét nghiệm với thiết bị châu Âu được lắp đặt và vận hành 24/24 giờ ngay tại Nhà máy Meat Hà Nam tiến hành rà soát và bảo đảm thêm 1 lần nữa không có lợn bệnh hoặc đang mang mầm bệnh đưa vào nhà máy.

Tuyến kiểm dịch số 3: “Kiểm dịch, thịt lợn an toàn mới được xuất bán khỏi nhà máy”, kiểm tra lần cuối chắc chắn thịt mát MEATDeli đưa ra thị trường không bị nhiễm mầm bệnh. Thịt mát MEATDeli được đóng gói kín ngay tại nhà máy với công nghệ Oxy - Fresh bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm. Hệ thống bảo quản, lưu thông và phân phối luôn giữ ổn định nhiệt độ thịt từ 0oC đến 4oC cho sản phẩm tươi ngon nhất khi đến tay người tiêu dùng.

cấp thịt mát MEATDeli vào bếp ăn trường học Vinschool, nhằm đưa nhiều món ngon và bổ dưỡng theo xu hướng tiêu dùng hiện đại trên thế giới , đến với học sinh thuộc Hệ thống Giáo dục Vinschool.

Trước đó, ngày 10.4, UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 2376 về việc công bố dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng. Mặc dù nhà máy thuộc Tổ hợp chế biến thịt đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn 4, huyện Kim Bảng của Công ty cách xa 1,5 km với nơi phát hiện ổ dịch, nhưng để tuyệt đối bảo đảm vấn đề an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng với các nguyên tắc quản lý nghiêm ngặt và cẩn trọng nhất, MEAT Hà Nam đã thông báo tạm ngừng cung cấp thịt lợn từ ngày 12.4 cho đến khi được sự cho phép theo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cuối tháng 12.2018, Tổ hợp chế biến thịt lợn mát MEAT Hà Nam theo tiêu chuẩn châu Âu được đưa vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1.000 tỉ đồng. Thịt mát MEATDeli ra đời nhằm mang đến giải pháp thịt sạch, an toàn trên thị trường vào thời điểm hiện tại và cũng dẫn đầu xu thế về một sản phẩm thịt mát chuẩn quốc tế với giá cả phù hợp với gia đình Việt. Sản phẩm hiện được bày bán tại các cửa hàng, đại lý MEATDeli và hệ thống VinMart Hà Nội.

Cũng nhân dịp "tái xuất" này, thịt mát MEATDeli và Hệ thống Giáo dục Vinschool đã ký kết hợp đồng cung