Khốn khổ khi bị nợ sổ đỏ

Thế nhưng, theo các chuyên gia mức phạt này được cho là chưa đủ sức răn đe.

Theo bà Vũ Trà My (chủ lô đất D21 khu dân cư Sông Đà), từ năm 2003, bà cùng hàng trăm khách hàng khác đã ký hợp đồng mua nền đất với Công ty Đại Hải và Công ty ANI (hợp tác đầu tư - NV), đã thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cho chủ đầu tư, kể cả lệ phí thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ . Thời điểm đó, Công ty Đại Hải đã tiến hành giao nền đất cho khách hàng xây nhà ở.

“Hiện tại khu dân cư Sông Đà thường xuyên có các đối tượng lạ mặt lai vãng, sẵn sàng hành hung, đe dọa tính mạng sức khỏe , cố tình đập phá tài sản, tranh giành, chiếm hữu nhà đất chúng tôi đang sinh sống... Đây là những đối tượng giang hồ đã được Công ty Đại Hải cầm cố, bán những lô đất đã bán cho chúng tôi”, bà Vũ Trà My bức xúc kể. Trong bản tự khai gửi đến TAND Q.Thủ Đức do ông Nguyễn Hồng Khởi, đại diện Công ty Đại Hải viết cho thấy có 122 nền đất đang được Công ty Đại Hải thế chấp tại các ngân hàng.

Tương tự, dự án Tân An Huy, do Công ty Tân An Huy làm chủ đầu tư ở xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM, đã hình thành gần 17 năm. Tuy nhiên đến nay trong số hơn 310 nền đất mà người dân đã đóng tiền mua, sang nhượng có công chứng và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, chỉ có hơn 10 trường hợp xây dựng được nhà ở, nhưng chưa được cấp sổ đỏ.