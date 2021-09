Có thể dùng hàng triệu tấn tro, xỉ dư thừa san lấp cao tốc?

Không chỉ riêng dự án Cam Lộ - La Sơn, theo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), tính đến đầu tháng 9, có 9 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn 11 tỉnh gặp vướng mắc về nguồn vật liệu đất đắp gồm: Mai Sơn - QL45 (Ninh Bình), QL45 - Nghi Sơn (Thanh Hóa), Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa và Nghệ An), Diễn Châu - Bãi Vọt (Nghệ An và Hà Tĩnh), Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), Nha Trang - Cam Lâm (Khánh Hòa), Cam Lâm - Vĩnh Hảo ( Bình Thuận ), Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình Thuận), Phan Thiết - Dầu Giây (Đồng Nai).

Các dự án này đang thiếu hụt khoảng 21,6 triệu m3 vật liệu đất đắp nền đường, gồm 14,4 triệu m3 tại các mỏ chưa được cấp phép khai thác và 7,2 triệu m3 nằm tại các mỏ đã cấp phép khai thác nhưng do chưa giải phóng mặt bằng hoặc cự ly vận chuyển quá xa nên cần phải cấp phép bổ sung thêm các mỏ đất.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông cũng cho rằng, nếu không kịp thời tháo gỡ các thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu đất đắp, cao tốc Bắc - Nam sẽ đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ. Đặc biệt, 2 dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây có nguy cơ không thể hoàn thành vào tháng 12.2022..

Hàng triệu tấn tro xỉ, đất đá thải mỏ uy hiếp môi trường

Theo Sở TN-MT Quảng Ninh, tính đến tháng 9.2021, lượng tro xỉ còn tồn tại các bãi chứa của nhà máy nhiệt điện khoảng 25 triệu tấn. Tại các bãi chứa này đang trong tình trạng quá tải, đã vậy mỗi năm vẫn phải tiếp nhận thường xuyên 7,6 triệu tấn. Việc “giải cứu” các bãi tro xỉ tại địa phương này đang gặp khó khăn khi lượng tro xỉ bị tồn quá lâu không thể tái sử dụng.

Không chỉ lãng phí hàng triệu tấn tro xỉ đang phải lưu không tại các bãi chứa, hiện nay Quảng Ninh còn đối mặt với những cơn mưa bụi từ những núi thải mỏ. Nguồn đất đá phế thải sau khai thác của ngành than đang được chất cao như núi nhân tạo hàng ngày đầu độc người dân.

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án dùng làm vật liệu san lấp các dự án đường giao thông trên địa bàn. Cuối tháng 8 vừa qua, những chuyến xe đầu tiên chở đất đá thải mỏ của ngành than đã được dùng để san lấp cho việc thi công tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Song, để có được thủ tục trên, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phải “chạy vạy” các cơ quan cấp bộ suốt 1 năm qua.

Ông Trần Như Long, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ninh, cho biết để tận dụng nguồn đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp các dự án , công trình trên địa bàn, từ năm 2020 địa phương này xây dựng gửi Bộ TN-MT cho phép triển khai thí điểm tại vỉa 14 cánh Tây mỏ than Núi Béo (TP.Hạ Long), với số lượng 700.000 m. Theo giải thích của ông Long, lý do thủ tục gặp khó, phải kéo dài là do đất, đá thải mỏ là hoạt động khoáng sản đi kèm than. Chính vì vậy, việc quản lý như là khoáng sản thông thường, thẩm quyền xử lý thuộc về Bộ TN-MT, muốn sử dụng được nguồn đất đá nói trên, UBND tỉnh Quảng Ninh phải báo cáo xin ý kiến Bộ TN-MT.