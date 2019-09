Lập quỹ đầu tư thời trang bền vững

Quỹ The Good Fashion (Quỹ thời trang bền vững) được giới thiệu ngày 3.9 tại thành phố Amsterdam (Hà Lan) với mục tiêu đầu tư vào ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang đến những cải tiến trong hệ thống chuỗi cung ứng ngành may mặc và giày dép ở Việt Nam, Ấn Độ và Bangladesh. Quỹ được sáng lập dựa trên sự hợp tác giữa Quỹ C&A, The Mills Fabrica có trụ sở tại Hồng Kông và công ty tư vấn đầu tư FOUNT.

Hiện nay, chuỗi cung ứng ngành may mặc đang bị chỉ trích do gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội. Trong khi đó, dù đã có các giải pháp bền vững được đưa ra, nhưng nguồn vốn để ứng dụng các công nghệ này vào chuỗi cung ứng vẫn còn là vấn đề nan giải. Quỹ mong muốn các nhà sản xuất trong ngành hàng may mặc có thể đầu tư và tái đầu tư vào các cải tiến sáng tạo đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo tiền đề phát triển ngành thời trang, huy động sử dụng vật liệu an toàn và có thể tái chế, năng lượng sạch và hiệu quả, sản xuất khép kín và tạo ra việc làm công bằng và tăng trưởng.