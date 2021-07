Lợi nhuận tăng 86,5%, SHB chuẩn bị 'nước cờ' tăng vốn khủng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHB đạt 3.095 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 86,5% so với cùng kỳ, hoàn thành hơn 50% so với kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, tổng tài sản của ngân hàng này đến hết 30.6 đạt 458.000 tỉ đồng, tăng 11% so với đầu năm và hoàn thành 99,5% kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xét về tỷ trọng, mảng đóng góp lớn nhất cho lợi nhuận của SHB vẫn đến từ thế mạnh tín dụng. Dư nợ tính đến 30.6 đạt 323.000 tỉ đồng tăng 6,2% so với đầu năm. SHB cũng “hút” được nguồn vốn khá mạnh khi huy động được 418.000 tỉ đồng, tăng tới 12%.

Dù chủ động giảm lãi suất cho hàng chục nghìn khách hành trên doanh số 160.000 tỉ đồng, song thu nhập từ lãi của SHB trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt hơn 16.500 tỉ đồng, tăng 1.300 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Còn chi phí lãi khoảng 9.600 tỉ đồng, giảm 1.179 tỉ đồng nhờ những cải thiện tích cực trong cơ cấu huy động vốn và việc điều tiết chính sách lãi suất bám sát thị trường.

Ở chỉ số “phòng thủ” trong cơ cấu tạo ra lợi nhuận là CIR (chi phí hoạt động quản lý trên thu nhập thuần) khoảng 27,2%, giảm 7,5% so với năm 2020. Nguyên nhân là nhà băng này đã siết chặt chi phí trong bối cảnh khó khăn chung của toàn nền kinh tế.

"Nút thắt" nợ xấu

Tuy nhiên, một chỉ số vẫn còn cần phải phân tích kỹ hơn đối với các rủi ro của SHB là nợ xấu . Tại ngày 30.6, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ của SHB được kiểm soát ở 1,87%, nhưng tỷ lệ nợ xấu hợp nhất lại chạm mức 2%, tăng so với năm 2020. Lý do được thuyết minh là do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 tại hai quốc gia Lào và Campuchia, ảnh hưởng đến việc phân loại nợ của hai ngân hàng con của SHB tại các quốc gia này.