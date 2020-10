Masan, Vingroup, Sabeco... tăng trưởng cao trong quý 3 bất chấp Covid-19

Tập đoàn Vingroup (VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với tổng doanh thu thuần đạt hơn 35.914 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán bất động sản trong quý 3 đạt 25.958 tỉ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt. Đặc biệt, doanh thu từ hoạt động sản xuất của VinFast, Vinsmart trong kỳ đạt 4.768 tỉ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng doanh thu từ hoạt động du lịch và vui chơi giải trí trong quý 3 đạt 1.206 tỉ đồng, tăng 50% so với quý 2 dù vẫn còn đang giảm so với cùng kỳ năm trước... Kết quả, Vingroup đạt lợi nhuận trước thuế của quý 3/2020 gần 3.609 tỉ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỉ đồng, tăng 102% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, Tập đoàn Masan (MSN) cũng ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2010 tăng 125% so với cùng kỳ, đạt 20.214 tỉ đồng nhờ lợi thế hợp nhất chuỗi bán lẻ VinMart và VinMart+. Lợi nhuận gộp cao gấp đôi cùng kỳ đạt 4.818 tỉ đồng. Tập đoàn này cho biết biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBITDA) của VinCommerce (VCM) được cải thiện từ - 5,1% trong quý 1/2020, - 8,5% trong quý 2/2020 lên - 2,8% trong quý 3/2020. Công ty dự kiến EBITDA hòa vốn trong quý 4 năm nay. Còn công ty Masan Consumer Holdings (MCH) đã có 3 quý liên tiếp đạt tăng trưởng doanh thu gần 30%, hàng tồn kho tại các nhà phân phối duy trì dưới 20 ngày. Hay The CrownX, nền tảng tích hợp mảng tiêu dùng (MCH) và bán lẻ hiện đại (VCM) đạt doanh thu thuần 13.948 tỉ đồng trong quý 3/2020, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA tăng lên 9,2% trong quý 3 vừa qua, cải thiện 4,6% so với quý 3/2019; mảng kinh doanh thịt của Masan MEATLife cũng đạt mức tăng trưởng hai chữ số...

Tổng cộng doanh thu thuần sau 9 tháng năm 2020 của Tập đoàn Masan đạt 55.618 tỉ đồng, tăng 110,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hợp nhất các mảng kinh doanh mới sáp nhập và được thúc đẩy bởi tăng trưởng của tất cả các mảng kinh doanh. Lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của công ty là 969 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2020, thấp hơn so với các kỳ tương ứng trước đó do ảnh hưởng từ hợp nhất VCM, tăng lợi ích của cổ đông thiểu số do giảm tỷ lệ sở hữu của MSN tại MCH, lợi nhuận tại MHT thấp hơn do giá hàng hóa thấp hơn và chi phí lãi vay cao hơn, nhưng được bù đắp bởi đóng góp lợi nhuận cao hơn từ Techcombank...