Mất 17 tỉ đồng từ cuộc điện thoại lạ

Bà N.V.Q (Q.Bình Tân, TP.HCM) vừa mất 17 tỉ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng sau khi nhận được cuộc điện thoại lạ gây chấn động dư luận. Chuyện là bà N.V.Q nhận được một cuộc gọi từ một người xưng danh là nhân viên ngân hàng hăm dọa bà có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản gần 40 triệu đồng. Theo người này, hồ sơ đang được chuyển qua cơ quan công an và người này chuyển máy cho bà Q. gặp điều tra viên. Người này yêu cầu bà Q. cung cấp tài khoản và mật khẩu của 2 ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Mấy ngày sau, bà Q. phát hiện số tiền 17 tỉ đồng trong 2 tài khoản trên đã biến mất. Vụ việc đang được công an làm rõ. Đây là một trong những trường hợp bị lừa đảo mất tiền lớn nhất qua hình thức mạo danh công an từ trước đến nay. Chiêu thức này không phải mới nhưng kẻ gian vẫn lấy được số tiền “khủng” trên tài khoản của bà Q khiến dư luận chấn động.