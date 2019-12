Người Việt tiết kiệm nhất thế giới

Khảo sát mới này được thực hiện tại 64 quốc gia với 32.000 trường hợp trên toàn cầu. Về chỉ số lạc quan, khảo sát cho thấy, người Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia được khảo sạt mức độ lạc quan nhất.

Tuy tập trung tiền nhàn rỗi vào tiết kiệm, nhưng khi được hỏi dùng tiền nhàn rỗi chi tiêu cho các khoản nào, thì đến 48% người Việt cho biết ưu tiên chi tiêu nhiều nhất cho áo quần, tăng 2% so với quý trước. Đây cũng là ưu tiên thứ 2 sau gửi tiết kiệm. Ưu tiên thứ 3 là du lịch, 45% người Việt cho biết dùng tiền nhàn rỗi đi du lịch trong quý 3/2019, giảm 3% so với quý 2/2019. Tương tự, dùng tiền nhàn rỗi để đi giải trí bên ngoài của người Việt cũng giảm 1% và chi cho sản phẩm công nghệ mới giảm 2% so với quý 2/2019.