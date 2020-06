Phát triển nhà ở bình dân để phục hồi thị trường bất động sản

Các doanh nghiệp bất động sản lớn có tiềm lực tài chính vẫn triển khai các dự án. Trong đó, có 56 dự án với hơn 20.000 căn hộ đang triển khai; 55 dự án với 18.000 căn đã hoàn thành. Nguồn cung nhà ở trung và cao cấp vẫn tăng do dự án hoàn thành tăng. So với năm 2018, nguồn cung giảm do dự án tạm dừng đình hoãn từ trước, thủ tục pháp lý hoặc thiếu vốn.