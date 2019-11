'Săn' cơ hội đầu tư từ triển lãm bất động sản

Theo HoREA, trong 2 năm gần đây, thị trường BĐS TP.HCM đã bị sụt giảm mạnh nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là tình trạng quá thiếu nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Trong 4 năm qua, đã có nhiều dự án nhà ở bị “đứng hình” do không thực hiện được các thủ tục đầu tư xây dựng, hoặc bị dừng triển khai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhấn mạnh thị trường BĐS thành phố hiện nay về bản chất không xấu, chưa có nguy cơ bị khủng hoảng, vì vẫn còn nằm trong chu kỳ phục hồi và tăng trưởng (sau giai đoạn bị khủng hoảng đóng băng 2011 - 2013). Thị trường BĐS thành phố rơi vào tình thế khó khăn hiện nay chỉ có tính nhất thời, đặc thù do vướng mắc, xung đột của một số quy phạm pháp luật và do cả công tác thực thi pháp luật… Do đó để tạo môi trường kinh doanh đảm bảo tính minh bạch, nâng cao chỉ số cạnh tranh quốc gia, trong đó có lĩnh vực BĐS, hiệp hội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, nhà ở, kinh doanh BĐS để đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, liên thông.