Savico có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Cụ thể ông Nguyễn Bình Minh-Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty- nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của UBND TP.HCM nên đã thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Savico kể từ ngày 28.9. Do đó Hội đồng quản trị đã bầu ông Mai Việt Hà-thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Savico. Ông Hà sẽ thôi chức Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật Savico kể từ ngày 30.9.

Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm nay đã được soát xét bởi Công ty KPMG, Savico đạt tổng doanh thu 8.576,87 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuậ n sau thuế của 6 tháng đầu năm 2019 đạt 115,47 tỉ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra cả năm 2019 đạt doanh thu 18.193 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt và 241 tỉ đồng, công ty nửa đầu năm lần lượt thực hiện được 47% và 48% chỉ tiêu.