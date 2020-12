Số doanh nghiệp phá sản tăng mạnh

TP.HCM với hơn 13.000 doanh nghiệp (DN) tạm ngưng kinh doanh trong 11 tháng, tăng 41,3% so cùng kỳ năm ngoái. Song song đó, số DN đã hoàn tất các thủ tục giải thể trong 11 tháng, theo thống kê của Sở KH-ĐT TP.HCM lên gần 5.200 DN, tăng gần 16% so cùng kỳ năm 2019. Còn theo Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng cả nước có gần 93.500 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.