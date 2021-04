TP.HCM vào top chi phí rẻ nhất Đông Nam Á

iPrice vừa so sánh chi phí sinh hoạt trung bình hằng tháng của 6 TP lớn tại Đông Nam Á dựa trên số liệu từ Numbeo - một trong những cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới do người dùng đóng góp. Theo khảo sát này, các khoản tiền để duy trì mức sống ổn định bao gồm các chi phí thuê nhà , thực phẩm, di chuyển và các tiện ích khác cho một người ở TP.HCM rơi vào khoảng 816 USD (khoảng 18,8 triệu đồng), chỉ đắt hơn 600.000 đồng so với TP “dễ thở” nhất khu vực là Kuala Lumpur. Chi phí trung bình một tháng tại thủ đô của Malaysia là 789 USD (khoảng 18,2 triệu đồng). Trong khi đó, Singapore là TP có chi phí sinh hoạt cao nhất trong khu vực, với 2.467 USD (tương đương 57 triệu đồng), cao hơn gấp 3 lần so với trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam. Theo sau là Bangkok (Thái Lan) - ước tính 1.061 USD (24,5 triệu đồng), Manila (Philippines) - 1.046 USD (24,1 triệu đồng) và Jakarta (Indonesia) - chi phí sinh hoạt 845 USD (19,5 triệu đồng).