Vàng thế giới cao hơn trong nước 200.000 đồng/lượng

Sáng 9.10, giá vàng miếng tăng 100.000 đồng/lượng so với chiều 8.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng 41,7 triệu đồng/lượng, bán ra 41,95 - 41,97 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji như thường lệ, vẫn công bố giá bán vàng khá khó hiểu khi ở TP.HCM chỉ 42 triệu đồng/lượng mà ở Hà Nội lên đến 42,2 triệu đồng/lượng, giá mua ở mức 41,8 triệu đồng/lượng… Vàng SJC đang thấp hơn giá thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng.

Yếu tố địa chính trị cũng làm tăng khả năng trên, đặc biệt những quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chẳng hạn, khu vực Trung Đông và bán đảo Balkan trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Trump quyết định rút quân khỏi Syria; ông Trump tuyên bố sẽ phá hủy nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu quốc gia này làm bất cứ điều gì mà ông cho là vượt quá giới hạn liên quan đến IS. Ngoài ra, trước cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung chỉ vài ngày, ông Trump quyết định đưa thêm 28 công ty, tổ chức Trung Quốc vào danh sách đen cùng với Huawei. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trump lấy lý do các tổ chức, doanh nghiệp này có dính đến hành động vi phạm nhân quyền đối với các nhóm người thiểu số Hồi giáo tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Trong đó có 8 công ty công nghệ cao của Trung Quốc, gồm 2 công ty cung cấp các sản phẩm giám sát video - Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology - kiểm soát tới 1/3 thị trường toàn cầu về giám sát video và AI Megvii Technology - công ty công nghệ chuyên thiết kế phần mềm nhận dạng hình ảnh và học sâu do Alibaba hậu thuẫn.