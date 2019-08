Vùng thuần nông làm 'nông nghiệp du lịch'

Nhưng sự sôi động này không đến đột ngột, bởi người dân địa phương đã chủ động tạo dựng sản phẩm du lịch “có một không hai”...

Gio An nổi tiếng trong chiến tranh là một vùng quê cách mạng, địa danh được nhắc đến trong bài hát Tiếng đàn Ta Lư của nhạc sĩ Huy Thục: “Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới/Rừng núi ta ơi/Hãy thắm xanh vui cùng bản làng/Mừng thắng trận Gio An”. Nơi đây, còn được biết đến với hệ thống giếng cổ độc đáo có niên đại ngót 5.000 năm và đã được Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 2001. Tuy nhiên, do nằm lẫn trong làng quê và không có những dịch vụ đi kèm, ngành du lịch và chính quyền địa phương có gắng đến mấy thì “tài nguyên du lịch” này vẫn ngủ yên...

Khuyến khích ý tưởng mới

Những ngôi giếng cổ chỉ bắt đầu có dấu hiệu “hồi sinh” từ cuối tháng 5.2019, hấp dẫn nhiều người đến tham quan, khi sâm Bố Chính được trồng tại đất Gio An. Lúc đó, một doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm sâm Bố Chính do người dân Gio An trồng trên 3 ha. Khi dự án thành công , nhóm hộ dân sẽ chuyển giao kỹ thuật để nhân rộng sản xuất, hướng đến mục tiêu thu lãi trên 200 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt hơn, người dân còn muốn những vườn sâm Bố Chính trở thành một điểm đến tham quan, khi cây ra hoa rất đẹp”.

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trong lần đến Gio An thăm giếng cổ và mô hình trồng sâm Bố Chính hồi cuối tháng 5.2019 đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL và UBND H.Gio Linh sớm đưa Gio An thành điểm du lịch hấp dẫn. Chuyến làm việc ấy xem như là chìa khóa “khởi động” cho tour du lịch thăm giếng cổ Gio An và vườn sâm Bố Chính. Nhưng khi ngành chức năng chưa kịp “ra tay”, người dân xã Gio An đã tự biết cách để kéo du khách tìm đến làng quê của mình. Tháng 6 vừa qua, cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ giữa đồng đất Gio An đã bất ngờ làm nức lòng những “tín đồ sống ảo” ở địa phương. Chủ nhân của cánh đồng hoa là những công nhân trẻ tuổi của Nông trường cao su Trường Sơn.

Chúng tôi cũng đang khuyến khích du lịch cộng đồng nên câu chuyện về sâm Bố Chính và hoa hướng dương sẽ tạo cú hích cho những người dân khác có những ý tưởng mới để làm du lịch Ông Lê Phước Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Gio An

Cánh đồng hoa đầu tiên ở Quảng Trị đã gây hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Mỗi ngày, đồng hoa đón hàng trăm, thậm chỉ cả ngàn lượt khách vào ra, tất nhiên là... thu được tiền. Mỗi lượt 20.000 đồng, đó là một con số không hề nhỏ đối với người nông dân địa phương.

Sâm Bố Chính vừa được trồng ở Gio An, ngoài ý nghĩa về kinh tế còn kéo du khách đến tham quan ẢNH: THANH LỘC

Một địa điểm, 3 trải nghiệm

Theo ông Trương Văn Hàm, Giám đốc Nông trường cao su Trường Sơn, ngay khi UBND xã Gio An có chủ trương về phát triển du lịch cộng đồng , nhiều cán bộ và công nhân của nông trường đã nêu ý tưởng lập mô hình trồng hoa hướng dương. “Chúng tôi nhắm đón khách vào mùa hè, nên tháng 4 là bắt tay vào làm đất và trồng vì chu kỳ hướng dương tầm 60 đến 90 ngày sẽ ra hoa... Thực ra, ai trồng hoa cũng vui vì hoa nở, nhưng với anh em công nhân chúng tôi, du khách đến càng nhiều thì sẽ càng vui hơn. Du khách ra đây trải nghiệm đồng hoa hướng dương, còn chúng tôi cũng lần đầu trải nghiệm làm du lịch từ... nông nghiệp”, ông Hàm nói.

Sự độc đáo của giếng cổ Gio An được quảng bá bằng những dịch vụ, ý tưởng du lịch cộng đồng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Lê Phước Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Gio An, nhìn nhận những vườn sâm Bố Chính và đồng hoa hướng dương đang góp phần quảng bá hình ảnh của xã Gio An trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. “Càng được quảng bá nhiều, du khách sẽ tìm đến nhiều hơn, dịch vụ ăn uống ở địa phương sẽ được hưởng lợi từ đó. Điều này sẽ góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang khuyến khích du lịch cộng đồng nên câu chuyện về sâm Bố Chính và hoa hướng dương sẽ tạo cú hích cho những người dân khác có những ý tưởng mới để làm du lịch”, ông Hiếu nói.

Lê Nam Trà (trú TP.Đông Hà, Quảng Trị), bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, thẳng thắn chia sẻ: “ Giới trẻ bọn em mà bảo rủ nhau đi thăm... giếng cổ thì nghe hơi khô khan. Nhưng khi có đồng hoa hướng dương, có vườn sâm Bố Chính thì bọn em chắc chắn sẽ đến. Chụp hình xong xuôi thì không cớ gì bọn em không đi thăm giếng cổ, bởi đằng nào cũng ra tới Gio An rồi. Nhưng cuối cùng thì bọn em chợt nhận ra: À, từ ngàn đời trước người xưa đã có thể ghép những phiến đá cuội kỳ diệu như vậy để thành... giếng!”.

Vậy nên, cuộc “gặp gỡ” giữa giếng cổ, sâm Bố Chính và hoa hướng dương ở làng quê Gio An là một ví dụ đáng lưu tâm giữa việc làm nông kết hợp với làm du lịch.