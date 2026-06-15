Tại sao nhiều người giảm cân nhưng mỡ gan vẫn không giảm?

Ngoài cân nặng, gan nhiễm mỡ còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác như mức độ kháng insulin, chế độ ăn, thói quen vận động, giấc ngủ và cả yếu tố di truyền, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giảm cân chỉ vài kg có thể chưa đủ để tạo thay đổi tích cực với gan nhiễm mỡ ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Nếu đã giảm cân nhưng gan nhiễm mỡ không cải thiện thì nguyên nhân có thể là do những điều sau:

Giảm cân chưa đủ

Giảm được vài kg không phải lúc nào cũng đủ để tạo ra thay đổi rõ rệt ở gan. Theo tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ), giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể đã có thể đủ để giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan.

Tuy nhiên, để cải thiện tình trạng viêm gan và hạn chế nguy cơ xơ hóa, nhiều người cần giảm từ 7 - 10% cân nặng ban đầu. Với những trường hợp tổn thương gan nghiêm trọng hơn, mức giảm trên 10% sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Gastroenterology cho thấy những người giảm được từ 10% cân nặng trở lên có tỷ lệ cải thiện mô gan cao hơn đáng kể so với những người giảm ít cân hơn.

Kháng insulin chưa cải thiện

Kháng insulin được xem là một trong những cơ chế quan trọng nhất dẫn đến gan nhiễm mỡ. Khi cơ thể không còn phản ứng hiệu quả với hoóc môn insulin như trước, gan sẽ tiếp tục tạo đường glucose quá mức và kích thích hình thành tế bào mỡ trong tế bào gan. Vì vậy, dù cân nặng có giảm nhưng nếu kháng insulin vẫn tồn tại, gan sẽ phục hồi rất chậm.

Những người mắc tiền tiểu đường, tiểu đường loại 2 sẽ cần kiểm soát đồng thời đường huyết, huyết áp và mỡ máu thì mới đạt được hiệu quả tốt hơn cho gan.

Thiếu tập luyện

Có những người giảm cân chủ yếu nhờ ăn kiêng nhưng lại rất ít vận động. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu cho thấy tập luyện không chỉ giúp giảm cân mà còn làm giảm lượng mỡ trong gan ngay cả khi cân nặng chưa thay đổi đáng kể.

Tập luyện đều đặn giúp cải thiện độ nhạy insulin, tăng khả năng sử dụng mỡ của cơ thể. Đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc tập tạ đều là những lựa chọn phù hợp nếu được duy trì thường xuyên, theo Healthline.