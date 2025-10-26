'Tái sinh': Câu chuyện của 20 bức tranh làm từ vật liệu phế thải

Tái sinh trưng bày 20 bức tranh mosaic làm từ vật liệu phế thải: gạch, gốm, chai lọ… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về sự hồi sinh, nơi những vật tưởng như bỏ đi lại trở thành biểu tượng của nghị lực.

Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ: "Mỗi tác phẩm như một nhịp thở mới, được hồi sinh từ những mảnh vỡ. Nghệ thuật giúp tôi tìm thấy nghị lực, và nghị lực chính là nguồn sáng để tôi tiếp tục sáng tạo".

Với chị, sáng tạo nghệ thuật không chỉ là hành trình thẩm mỹ mà còn là cách đối thoại với những trải nghiệm sống. Từ năm 2019, chị khởi xướng dự án "Tranh ghép tường làng Liên Mạc", biến những bức tường rêu cũ thành tranh gốm tái chế, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và yêu cái đẹp.

Tác phẩm Nơ hồng đã tìm được chủ nhân ngay trước ngày họa sĩ Ngô Quỳnh Liên khai mạc triển lãm. Chị đã dành toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ Quỹ bảo hiểm y tế của CLB Phụ nữ kiên cường ẢNH: NVCC

Triển lãm đồng thời mở ra không gian kết nối giữa nghệ thuật và cộng đồng, khi nhiều thành viên của Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường, những người từng chiến đấu với ung thư, cùng tham gia chia sẻ câu chuyện tái sinh của mình. Bên cạnh đó, sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú giúp nhiều phụ nữ có được kiến thức, kinh nghiệm và nghị lực để nhận thức và chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Triển lãm Tái sinh do họa sĩ Quỳnh Liên phối hợp cùng Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ và Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường (thành lập năm 2014 bởi những phụ nữ từng điều trị ung thư vú, đến nay đã có 27 chi nhánh với hơn 1.500 thành viên trên cả nước, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn) tổ chức.

Tác phẩm Tái sinh của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên ẢNH: NVCC

Tái sinh mở cửa tự do đến ngày 15.11 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội.