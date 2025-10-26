Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

'Tái sinh': Câu chuyện của 20 bức tranh làm từ vật liệu phế thải

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
26/10/2025 20:43 GMT+7

Triển lãm 'Tái sinh' của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên giới thiệu 20 tác phẩm nghệ thuật từ chất liệu tái chế, lan tỏa thông điệp về nghị lực sống và nâng cao nhận thức về ung thư vú.

Tái sinh trưng bày 20 bức tranh mosaic làm từ vật liệu phế thải: gạch, gốm, chai lọ… Mỗi tác phẩm là một câu chuyện về sự hồi sinh, nơi những vật tưởng như bỏ đi lại trở thành biểu tượng của nghị lực.

Nghệ thuật từ những mảnh vỡ

Họa sĩ Ngô Quỳnh Liên chia sẻ: "Mỗi tác phẩm như một nhịp thở mới, được hồi sinh từ những mảnh vỡ. Nghệ thuật giúp tôi tìm thấy nghị lực, và nghị lực chính là nguồn sáng để tôi tiếp tục sáng tạo".

Với chị, sáng tạo nghệ thuật không chỉ là hành trình thẩm mỹ mà còn là cách đối thoại với những trải nghiệm sống. Từ năm 2019, chị khởi xướng dự án "Tranh ghép tường làng Liên Mạc", biến những bức tường rêu cũ thành tranh gốm tái chế, lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và yêu cái đẹp.

'Tái sinh': Câu chuyện của 20 bức tranh làm từ vật liệu phế thải- Ảnh 1.

Tác phẩm Nơ hồng đã tìm được chủ nhân ngay trước ngày họa sĩ Ngô Quỳnh Liên khai mạc triển lãm. Chị đã dành toàn bộ số tiền thu được để ủng hộ Quỹ bảo hiểm y tế của CLB Phụ nữ kiên cường

ẢNH: NVCC

Triển lãm đồng thời mở ra không gian kết nối giữa nghệ thuật và cộng đồng, khi nhiều thành viên của Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường, những người từng chiến đấu với ung thư, cùng tham gia chia sẻ câu chuyện tái sinh của mình. Bên cạnh đó, sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về ung thư vú giúp nhiều phụ nữ có được kiến thức, kinh nghiệm và nghị lực để nhận thức và chăm sóc sức khỏe đúng cách.

Triển lãm Tái sinh do họa sĩ Quỳnh Liên phối hợp cùng Công ty cổ phần Điêu khắc Liên Vũ và Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường (thành lập năm 2014 bởi những phụ nữ từng điều trị ung thư vú, đến nay đã có 27 chi nhánh với hơn 1.500 thành viên trên cả nước, tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn) tổ chức. 

'Tái sinh': Câu chuyện của 20 bức tranh làm từ vật liệu phế thải- Ảnh 2.

Tác phẩm Tái sinh của họa sĩ Ngô Quỳnh Liên

ẢNH: NVCC

Tái sinh mở cửa tự do đến ngày 15.11 tại 22 phố Hoàng Liên, Liên Mạc, Hà Nội.

Tin liên quan

30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai

30 nữ họa sĩ hội tụ tại triển lãm tranh ‘Về miền đất đỏ’ ở Gia Lai

Triển lãm tranh 'Về miền đất đỏ' tại Bảo tàng Pleiku (Gia Lai) quy tụ 30 nữ họa sĩ ba miền với gần 50 tác phẩm đa chất liệu, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.

Tranh sơn mài vẽ Bác Hồ nhận Guinness thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Ngô Quỳnh Liên Tái sinh Phụ nữ kiên cường ung thư nghệ thuật Triển lãm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận