Như Thanh Niên đưa tin, UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu phương án và lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm.

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM được giao làm đầu mối tham mưu, phối hợp Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan lập phương án, xác định lộ trình di dời toàn bộ các cảng biển còn lại trong khu vực nội đô. Mục tiêu cốt lõi là kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại các trục đường cửa ngõ, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị bền vững.

Thực tế, từ những năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 791 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam bộ, đặt ra chủ trương di dời các cảng trên sông Sài Gòn và sông Nhà Bè ra khỏi khu vực trung tâm. Kế hoạch di dời hệ thống cảng biển nội đô của TP.HCM đã chính thức bắt đầu từ Quyết định 1589 năm 2008.

Cảng Tân Thuận (TP.HCM) nằm trong kế hoạch di dời công năng giai đoạn tới ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng TP.HCM, bài toán di dời cảng đến nay chưa thể hoàn thành dứt điểm do vướng nhiều thách thức lớn, đặc biệt là bài toán áp lực giao thông đổ dồn về các tuyến đường vành đai khi các cảng di dời ra vùng ven; bên cạnh đó là chi phí đầu tư bến cảng mới, chi phí giải phóng mặt bằng, cùng với việc tăng chi phí vận tải nội địa…

Áp lực kết nối hạ tầng

Tiếp nhận thông tin TP.HCM quyết tâm thúc đẩy lộ trình di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đều tán thành với ý kiến "cần dứt điểm thực hiện trong bối cảnh TP.HCM đang tiến hành tái thiết không gian đô thị và mở rộng hành lang kinh tế biển".

BĐ Trường Lưu bình luận: "Để phát triển không gian đô thị, TP đã có chính sách xanh hóa giao thông, giãn các trường đại học ra vùng ven, quy hoạch khu dân cư vùng lõi… thì càng phải thực hiện khâu di dời các cảng biển ra khỏi khu vực trung tâm".

Nhắc đến thách thức về áp lực kết nối hạ tầng giao thông, BĐ Minh Nghĩa bình luận: "Một khi đã đặt ra quyết tâm dời cảng biển, thì cần quyết tâm hoàn thiện các tuyến kết nối vận tải để rút ngắn thời gian vận chuyển từ cảng ra đường bộ liên vùng". BĐ Hoang Tuan nhận xét: "Đây là cơ hội để TP.HCM nhân tiện quy hoạch lại toàn bộ hệ thống logistics cấp vùng, xóa bỏ được các quy hoạch cục bộ từng khu vực như trước đây. Giải quyết được bài toán kết nối vận tải, chắc chắn các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ không lo lắng về bản đồ cảng biển mới".

BĐ Thuy Le còn cho rằng: "Đáng mong chờ nhất là hàng ngàn lượt xe tải, xe container sẽ được phân luồng, tách ra khỏi các trục đường huyết mạch dân sinh, giải quyết ngay lập tức những nỗi lo về nguy cơ tai nạn giao thông".

Mở rộng loại hình vận tải

Góp ý về giải pháp để tăng cường hệ thống vận tải kết nối các cảng biển, cảng sông…, BĐ Anh Hoang nêu ý kiến: "Một chiếc xe lửa chở lượng container bằng 40 xe tải, sức chở lớn, tuyến riêng, tại sao không tính toán để loại hình này kết nối thẳng với các cảng biển?".

Tán thành nhận định cần mở rộng các loại hình vận tải trong mạng lưới kết nối cảng biển, BĐ Đông Nguyễn phân tích thêm: "Chúng ta vẫn dùng xe lửa để chở hàng, nhưng có nhiều yếu tố bị hạn chế, ví dụ từ Lạng Sơn về tới ga Sóng Thần hay Trảng Bom thì mất 5 - 10 ngày, trong khi xe container tối đa 2 ngày là đến, mà thời gian sản xuất không thể chờ. Chưa kể hàng hóa, nguyên vật liệu tới ga rồi vẫn cần chuyển sang xe tải, xe container chuyển về nhà máy, chi phí sản xuất đội lên".

Chia sẻ về ý kiến của BĐ Anh Hoang, BĐ Thanh Phu nêu: "Cần cải tiến về mặt công nghệ và mạng lưới đường sắt. Nếu được đầu tư tốt, đây là hệ thống vận tải hiệu quả nhất cho địa hình có lãnh thổ dài như VN. Tốt nhất là có hệ thống đường sắt nối thẳng với các cảng biển một khi đã được di dời".